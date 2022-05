Gyanús 4 órája

Lebuktatták követői! Összejött Kempf Zozo és Szente Gréti?

Egyre több jel utal arra, hogy az Exatlon All Star gyönyörű Kihívója és szexi Bajnoka közt szép csendben szerelem szövődött. Szente Gréti már többször is vendégeskedett Kempf Zozóék családi birtokán, legutóbb pedig ugyanabból az étteremből jelentkeztek be ugyanabban az időpontban, amit persze a rajongók egyből kiszúrtak.

Kempf Zozo úgy látszik nem tanul a hibáiból, ezt bizonyítja, hogy ismét rajongói buktatták le, hogy újra szerelmes. Ezt a hibát ugyanis egyszer már elkövette korábbi párjával is, akkor is idő előtt követői szúrták ki a jeleket. Az a kapcsolat azóta véget ért, a BMX világbajnok azonban nem sokáig volt szingli. Ha hinni lehet a jeleknek és a rajongók sasszemének, azzal a Szente Grétivel esett szerelembe, aki megnyerte az Exatlon All Star évadát. Már az is feltűnő volt, hogy a kékek sztárja miután hazajöttek Dominikáról, egyedüli Kihívóként a Bajnokokkal nézte a tévében a döntőt, velük bulizott. Majd többször posztolt Zozóék családi birtokáról - írja a Bors. Az egyik kommentelő oda is írta:Mikor valljátok be, hogy összejöttetek? Legutóbb pedig ugyanabból a romantikus bárból posztoltak, ugyanabban az időpontban… Fotó: Instagram Fotó: Instagram

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!