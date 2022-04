„Öt közösen töltött év után számunkra természetes, hogy szeretettel gondolunk egymásra. A közönség továbbra is láthat együtt minket a színpadon vagy más fellépés alkalmával, de a privát életünket a továbbiakban egymás nélkül képzeljük el.” Ezt írta hétfőn éjjel Kata a közösségi oldalán, amikor bejelentette a Pesák Ádámmal való szakításukat – írja a Bors.



E bejegyzés esetében azonban van egy furcsaság is. Egy különös egybeesés. Szinte napra pontosan négy évvel ezelőtt, 2018. április elsején is közöltek egy, szinte szóról szóra megegyező hírt az akkori szakításukról. Az énekesnő akkor így tudatta a közönségével a hírt: „Szép szerelem volt a miénk, de életünk különböző szakaszaiban járunk, és ráébredtünk, hogy ez már inkább eltávolít minket egymástól, mint közelebb hoz”

– írta Kata akkor.

Négy éve tehát szintén úgy vélték, a szerelmük menthetetlen, nyolc hónappal később viszont újra egy pár alkottak.



Amikor újra egymásra találtunk, a családomból mindenkinek megvolt erről a maga véleménye; volt, aki el is mondta. De bennünk már nincs bizonyítási vágy; aki elhiszi, hogy boldogok vagyunk, elhiszi, aki meg nem, az nem

– mondta Kata a HOT!-nak 2018 decemberében.

Az énekesnő mostani, friss bejegyzése alatt korlátozta a kommentelés lehetőségét, ám a reakciókból így is látni lehet, milyen sokan vannak, akiket elszomorítottak Kata sorai. Hiszen ő és Ádám sok embernek adtak reményt azzal, hogy a korkülönbség ellenére is lehet boldog párkapcsolatban élni. De

éppen amiatt, hogy már korábban is szétváltak, majd egymásra találtak, sokan reménykednek most is egy későbbi folytatásban. Több olyan darabban játszanak, ahol közösen lépnek színpadra, s ezen a magánéletükben történtek sem változtatnak. A közönségük jó része bízik abban, hogy a közös munka során talán ismét visszatalálnak egymáshoz.



Nem akartak családot alapítani



A legtöbb, hozzájuk hasonló pár esetében a legsarkalatosabb pont a babavállalás kérdése, ők ketten viszont ebben is egyetértettek: nem vágytak közös gyermekre. Bár Ádám sosem törekedett arra, hogy apai szerepet töltsön be Kata két gyermekének életében, mégis erős bizalmi köteléket alakított ki velük, Jankával és Samuval barátok lettek az évek során.