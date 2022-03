Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus nem ért véget. A Mokka adásában elmondta, Izraelben és különböző európai országokban is enyhén emelkedőben van a fertőzöttek száma. Az új fertőzöttek életkori megoszlása változott, inkább a 60 éven felüliek kapják el a vírust, a harmadik oltást továbbra is erősen javasolja a szakértő. A negyedik oltáson is érdemes elgondolkodni, de mindenképpen ajánlott az orvosunkkal való egyeztetés - erről a TV2 Mokka műsorában beszélt.

Az omikron van jelen életünkben továbbra is, azon belül pedig a lopakodó vírus. A nevét arról kapta, hogy nagyon nehéz kimutatni.

Az influenzáról is megszólalt Müller Cecília, ugyanis ahogyan a koronavírus terjedése csökkenni kezdett, az influenza teret nyert. Mindkettővel való megfertőződés veszélyes lehet, javasolják az oltást ebben az esetben is.