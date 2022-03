Bár közösségi oldalaikon mindketten nagyon aktívak, naponta többször is bejelentkeznek a rajongóknak, a kislányukat az első perctől kezdve óvják a nyilvánosságtól, nagyon ritkán mutatják meg. Most épp nyaralnak, és nagy meglepetésre előrukkoltak egy családi képpel, amin látszik a lányuk is - az arcát ezúttal sem mutatják, de hosszú, szőke haját agyon dicsérik a követők - szúrta ki az Origo.