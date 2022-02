Adu Lászlónak egy célja volt, mikor megérkezett Dominikára: megnyerni az Exatlon All Star évadát. A Kihívó tervét azonban egy váratlan betegség keresztülhúzta. Adu rögtön az első versenynapján szembesült azzal, hogy valami nem stimmel, ugyanis futama közben annyira megszédült, hogy nem tudta folytatni a játékot. A szédülés ráadásul többször is jelentkezett nála, így a stáb orvosai is figyelmeztették, hogy itt komolyabb dologról lehet szó…

Végül alapos kivizsgálások után úgy döntöttek, Adu egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy tovább folytassa a versenyt, így távoznia kellett az All Starból.

Fotó: TV2

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen betegséggel küzdök… A hétköznapjaimban ez abszolút nem jött elő ilyen szinten, mint az Exatlonban. Nyilván csalódott vagyok, hogy véget ért emiatt számomra a játék, de most az egészségem a legfontosabb” - kezdte a lapunknak Adu, akire komoly orvosi stáb vigyázott Dominikán. A Kihívót folyamatos megfigyelés alatt tartották, külön neurológus is megvizsgálta, s egy gyógyszeres kezelést is elkezdtek nála.

Pontos részleteket nem tudok mondani az állapotomról, Dominikán annyi kiderült a neurológus elmondása alapján, hogy a kisagyamnál lehet valami probléma, de még várom a további eredményeket. Benne van a pakliban, hogy a koronavírusból visszamaradt szövődmény okozza a bajt. Hamarosan megkapom ezeket a papírokat, akkor okosabbak leszünk, de még egyelőre a kinti gyógyszeres kezelést folytatom február 19-ig. Ezek után majd egy itthoni kivizsgálás is vár rám egy klinikán- fogalmazott a Ripostnak a Kihívó, majd hozzátette: a gyógyszeres kezelést valamennyire hatásosnak érzi, ugyanis enyhültek a szédülések, de szeretne ennek a végére járni.

Nagyon aggódott a családja

Bár Adu szerettei folyamatos tájékoztatást kaptak a Kihívó állapotáról, kedvese feszülten várta a friss híreket. Ám arra mindenképpen pozitívumként tekintenek, hogy az Exatlonnak köszönhetően derült ki, hogy súlyos problémával küzd a családapa.

A családom nagyon aggódott, mindig érdeklődtek az állapotomról. Mikor hazaértem, beszélgettünk sokat róla, és összességében én nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem az All Star évadban. Ha nem lett volna ez a lehetőség számomra, valószínűleg nem derül ki, hogy baj van. Itthon egy ilyen jellegű szédülést csak betudtam volna annak, hogy nem ettem vagy nem ittam elég folyadékot. Viszont így már más a helyzet!