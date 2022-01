Zana Viktor gazdaságában december végén történt a pusztítás. Mint azt lapunknak elmesélte, egyik reggel, amikor az állatokat akarta megetetni, szörnyű látvány fogadta. A jeges halastóban két jószág hevert széttépve, vérbe fagyva. Valószínűleg a támadó elől menekülve kerültek a vízbe - írja a baon.hu.

– Körbejártam a területet és akkor vettem észre, hogy nem kettő, hanem négy birka van a vízben. Hiába kerestem, de a kerítésen nem találtam sehol sem lyukat vagy kaparást, ahol a vadállat bejöhetett volna a területre.

Egyetlen helyen láttam, hogy valami lenyomta a drótháló tetejét, ahol beugorhatott és egy másik helyen látszik, ahol távozott – részletezte a fiatal gazda, aki azt is elmondta, miután körbejárta a területet, bement az ólba, kicsit félve, nehogy még ott legyen a támadó vadállat.

Az ólban szintén két megtépázott birkát talált, az egyik szerencsésen túlélte a támadást.

– Természetesen hallottam én is a környéken kóborló fekete párducról, megfordult a fejemben, hogy itt járt és pusztított, de nem tudjuk bizonyítani, mert semmilyen nyom nem maradt a fagyos talajon. Én inkább az aranysakálokra gyanakszom, hiszen sok van errefelé, falkában járják a tanyavilágot. Többször is láttam őket és vonyító hangjukat is gyakran lehet hallani szélcsendben, esténként. Ugyanakkor a sakálok nem szoktak pusztán „kedvtelésből” ölni, csak táplálékszerzés céljával.

Ezeket a jószágokat azonban csak széttépte a támadó, egyet sem evett meg.

Meglátásom szerint, kutyák sem lehettek, mert azok nem tudnak ekkorát ugrani, inkább alulról kaparták volna ki a kerítést. Az egyik kos közel kilencven kilós volt, amit csak egy nagyobb testű állat tud megölni – sorolta feltételezéseit Zana Viktor, aki azt is hozzátette, hogy nagyon profi lehetett a támadó, mert még a házőrző kutyák sem vették észre.

A pusztítás okán közel háromszázezer forint kár keletkezett Zana Viktor gazdaságában és ebbe még nem számolta bele azt, hogy az elpusztult állatok közül több is vemhes volt, szülés előtt álltak, a sokk hatására azonban beindult a szülés és az újszülött bárányok is elpusztultak – számolt be a szomorú fejleményekről a félegyházi gazda.

Elmondta azt is, hogy a náluk történt eset után két nappal az egyik tanyaszomszédnál is járt a támadó, ahol kilenc birkát sebesített meg,

de szerencsére nem pusztult el mind. Ott is be vannak kerítve az állatok, mégis bejutott valahogy a vadállat, amit a kutyák sem vettek észre. Sőt Viktor más esetekről is hallott, Bugacon és Páhiban is hasonló pusztításokat végzett valami. A fiatal gazda elmondása szerint, ilyen pusztításra még nem volt példa errefelé, különös az egybeesés, ezért is gyanakodnak inkább a keresett fekete párducra.

A szakember szerint nagytestű kutya is lehet a támadó

Mint arról beszámoltunk, a fekete párducra Kiskunhalas környékén figyeltek fel először tavaly decemberben. Azóta több helyen is látták, sőt kamerafelvétel is készült róla. A szakértő elmondta, hogy a ragadozó kutya, macska, kecske méretű állatokkal táplálkozik, alapvetően rejtőzködő életmódot folytat, az állat kiszámíthatatlan, mivel vélhetően eddig emberek között élt fogságban, nagy terület bejárására képes. A rendőrség közleményében arra figyelmeztet, hogy senki se próbálja befogni, sarokba szorítani az állatot! Arra kérnek mindenkit, hogy aki látja valahol, azonnal hívja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy a 107, 112 központi segélyhívó számok valamelyikét.​ A cikkünkben említett esettel kapcsolatban megtudtuk, hogy a rendőrség szakemberek bevonásával megállapította, hogy egy nagytestű kutya támadta meg az állatokat. Egyéb – háziállatok támadásával kapcsolatos – bejelentés pedig nem érkezett a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságra.