Őszinte vallomás: Andrei Mangra szégyellte, hogy táncol

Síelés közben a magánéletéről is beszélt a Dancing with the Stars győztese.

A Tv2 Mokka stábja elkísérte egy kalandos útjára Andrei Mangrát. A profi táncost úgy döntött, hogy sílécet ragad, majd megmutatja tehetségét egy új sportágban, a táncparketten kívül is. Miközben a havon próbált egyensúlyozni a táncos, magánéleti titkaiba is beavatta a nézőket. Andrei Magyarországra költözött, és azóta táncot oktat, de az is kiderült, hogy miért szégyellte, amikor gyerekkorában táncolni tanult, majd miután elérte célját, mindez milyen lemondásokkal járt egy profi táncos számára.

