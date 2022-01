Metzker Vikit nemrég a Dancing with the Starsban láthatták a TV2 nézői, de csak egyetlen adásban versenyzett, elsőként búcsúzott a versenytől. A szexi DJ-t már 231 ezren követik az Instagramon, ahova folyamatosan szexi képeket tölt fel magáról: most a ruhája alá is benézhetnek a rajongók, a melltartóját mutatta meg a legújabb fotóján - szúrta ki az Origo.