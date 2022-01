Különleges felvétel 1 órája

Döbbenet! Így még soha nem látta a magyar szépségkirálynőt!

Hihetetlen kalandokba keveredett az Exatlon és a Dancing With The Stars bájos versenyzője, az izgalmas pillanatokról pedig szerencsére fotó és videó is készült.

Gelencsér Tímea, a 2016-os Miss World Hungary győztese eredetileg nem tervezte, hogy követői elé tárja gibraltári vakációja jelentőségteljesebb eseményeit, de úgy vélte, ennek a különleges élménynek mindenképpen emléket kell állítania az Instagramon is. Timi a helyi libegőn ismerkedett a környék védjegyeivé vált berber makákókkal, melyek eredetileg Afrikában őshonosak. A vad gibraltári populáció Európa egyetlen majomfajaként él a kontinensen.

A felvételek egyértelműen tanúsítják, hogy még a kis emberszabásúak sem tudtak ellenállni a csinos modell kisugárzásának: míg egyikük nemes egyszerűséggel a vállára ugrott, egy kölyök a zsebéből csent el annyi harapnivalót, amennyi csak a markába fért. Ugyan a kommentelők jól szórakoztak a látottakon, páran azért figyelmeztették Timit, hogy bár ezek a mókás kis lókötők jóindulatúak, ildomos velük vigyázni, hiszen bármilyen mozdítható kiegészítővel, legyen az napszemüveg, sapka vagy ékszer, seperc alatt kereket oldanak.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában