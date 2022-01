Szombaton reggel tragikus baleset történt Tapolca közigazgatási területén, a 7345-ös számú úton egy vasúti átjáróban.

I. Gergő, S. Norbert, Sz. Meláni, Gy. Zoltán és Gy. Dóri utazott abban az autóban, amely szombat délelőtt ütközött a vonattal egy vasúti átkelőben Tapolca mellett.

Négyen azonnal meghaltak, Dórit a szombathelyi kórházba szállították. Mint az a fiatalokról kiderült, valamennyien éltanulók, és közülük többen kiváló sportolók is voltak. Gergő és Norbert NB1-es röplabdázóként érvényesültek, Zoltán a futballpályán bontogatta szárnyait.

A szigorú életmódjukból adódóan alkoholt szinte sosem fogyasztottak, és az ismerőseik szerint a szilveszteri mulatozást sem vihették túlzásba.

János, Gergő nagyapja a Borsnak elmondta: az unokája Kaposvárott lakott albérletben, hiszen a helyi csapatan játszott.

Rendszeresen látogatott engem, nagyon jó unoka volt, és azt is tudom, hogy kiváló testvére volt Bencének. Most érte is aggódnom kell, hiszen ők ketten szinte össze voltak nőve

– mesélte János a Borsnak, aki szeretne magyarázatot kapni a történtekre, de eddig semmi biztosat nem hallott a körülményekről.

- Úgy tudom, Gergő eredetileg egy másik barátját kérte meg, hogy a nemesgulácsi buli után vigye haza, de ő elkeveredett az éjszaka forgatagában. Akkor jött az ötlet, hogy megkéri Zoliékat, hogy menjenek el érte és Norbertért – mondta a nagyszülő.

Zoltán pedig készségesen a kedves ismerőse rendelkezésére állt. Mivel fáradtak voltak, siethettek, de senki sem tudja a társaságról elképzelni, hogy figyelmen kívül hagyták volna a közlekedési szabályokat.

A gépkocsi volánjánál Zoltán ült, a testvére, Dóri pedig hátul, középen foglalt helyet. Talán ennek köszönheti az életét. Velük utazott az unokatestvérük, Norbert is. Most két település is gyászol. Gy. Zoltán és Sz. Meláni csabrendeki lakosok, I. Gergő és S. Norbert családja pedig Sümegen él.

Végh László, Sümeg polgármestere a Borsnak elmondta: már egyeztettet a tapolcai polgármesterrel a tragédiáról, és megállapodtak abban, hogy a MÁV-nál kezdeményezni fogják, hogy az érintett átkelőben sorompót helyezzenek el.

Azon a szakaszon sajnos több baleset is történt, ezért mindenképpen szükséges a fejlesztés

-szögezte le Végh, aki igyekszik a családoknak minden szükséges támogatást megadni.

Csabrendeken és Sümegen is gyásznapot tartottak vasárnap, a karácsonyi díszkivilágítást pedig lekapcsolták. A tapolcai plébániatemplomban tegnap délelőtt szentmise keretében emlékeztek meg az elhunytakról., és Dóri felépüléséért is imádkoztak. A szertartás után kivonultak a tragédia helyszínére, hogy ki-ki meggyújthassa mécsesét.