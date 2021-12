Kevin megunhatatlan kalandjai mellett azonban még számos kiváló film, köztük országos tévépremierek is terítéken lesznek az ünnepek alatt a TV2 műsorán. Elsőként rögtön december 24-én kora délután az Abominable – Jetikölyök, ami most először látható országos kereskedelmi csatornán. A 2019-es amerikai-kínai animációs filmben három tinédzser kis jeti barátjuk családját próbálja meg előkeríteni, miközben megannyi kalandban lesz részük. Szintén 24-én, 18:45-től a Kiskedvencek titkos életének második részébe nyerhetnek bepillantást kicsik és nagyok. Szintén országos premierként először lesz látható a TV2-n A Grincs 2018-as verziója, amiben a barlangja magányában élő Grincsnek továbbra is eltökélt szándéka, hogy saját nyugalma érdekében ellopja Kifalva lakóitól a karácsonyt. A december 26-i premier Jim Carrey 2020-as filmje, a Sonic, a sündisznó, aminek címszereplője teljesen véletlenül varázserő birtokosa lesz. A Földre menekül, ahol csak arra kell ügyelnie, hogy senki ne tudjon a létezéséről. Ez azonban nem könnyű, ha a nyomában egy mániákus tudós, Dr Robotnyik (Jim Carrey) lohol a fél világon keresztül.

A TV2 reggeli infotainment műsora, a Mokka december 24-én reggel ünnepi, élő adással jelentkezik, szilveszterkor pedig egy best of különkiadás várja majd a nézőket.

A Mozi+ ünnepi kínálata azokat célozza, akik nem szeretnék, ha a tévéből is a karácsony folyna, így nekik akciófilmekkel, vígjátékokkal készül a csatorna, “Deadpool ajánlásával”. December 23-án 21 órától Will Smith látványos sci-fi akcióthrillerje, a Gemini man nyitja a szuperfilmek sorát, amit 24-én és 25-én 21:20-tól a Ryan Reynolds-féle Deadpool 1-2 követ. December 26-án az esti film a Halálos iramban – Ötödik sebesség lesz, Vin Diesel, Paul Walker és Dwayne Johnson legendás hármasával.

A Moziverzum közönségkedvencekkel színesíti az ünnepi műsorkínálatot:

Szenteste 18 órától Will Smith fia, Jaden Smith és Jackie Chan főszereplésével a Karate kölyök 2010-es feldolgozása, 21 órától pedig Dwayne Johnson és a Jumanji: Vár a dzsungel látható majd. December 25-én kora este a The Holiday csetlő-botló főhőseinek egymásra találásáért szoríthatnak a nézők, míg 21 órától a Bohém rapszódiát és benne Rami Malek Oscar-díjas Freddie Mercury alakítását nézhetik meg, akik a Moziverzumra kapcsolnak. Karácsony másnapján este héttől a Ferdinánd című amerikai animációs vígjáték indítja az estét, amiben a címszereplő bika arról szeretné meggyőzni a világot, hogy társaival ellentétben őt cseppet sem érdekli a bikaviadalok világa, sokkal inkább szereti a békességet és a természetet. Este kilenctől a Nagyfater elszabadul című vígjátékban Robert de Niro és Zac Efron egy nagyapa-unoka párost alakítanak, akik a nagymama halála után egy mindent megváltoztató közös utazásra indulnak.

A SuperTV2 karácsonyi kínálatában a főszerep a filmsorozatoké lesz, de helyet kapnak a képernyőn olyan mozisikerek is,

mint december 24-én délelőtt a Titanic, 25-én és 26-án rögtön dél után a Bridget Jones-sorozat két része. Három napon keresztül, 24-25-26-án 16:45-től Nia Vardalosé a képernyő: a Bazi nagy görög lagzi, majd a Görögbe fogadva és a Bazi nagy görög lagzi 2 filmekben. Szintén ezeken a napokon 18:45-től az elmaradhatatlan klasszikus Sissi trilógia látható majd a SuperTV2 műsorán, amit 24-én 21 órától a Rossz anyák, 25-én az Életrevalók, 26-án pedig a Gladiátor követ a műsorrendben.

Az Izaura TV kínálatában december 24-január 2. között számos országos TV premier, romantikus és karácsonyi film is található.

Idén december 24-31 között délelőttönként az Izaura TV műsorán látható Anna édes-bús története, akit Marilla és Matthew fogadnak örökbe a Zöld-oromban, és akinek felnőtté válását követhetik nyomon a sorozatban a nézők. December 24-én este a Karácsonyi fényekben Thomas Kinkade, Amerika egyik népszerű, elismert festőjének pályakezdő éveibe enged bepillantást, ezután a Karácsonyi meglepetések története következik. December 25-én este először a Karácsonyi kívánságok látható, amiben az életéből kiábrándult Melody barátnője unszolására megírja karácsonyi kívánságlistáját és csodák csodájára, óhajai sorra valósággá válnak. Ezután este kilenctől az Ezüst száncsengőt vetíti a csatorna.

A TV2 Csoport női csatornája is átadja magát az ünnepi hangulatnak

a FEM3 műsorán december 24-26 között este héttől a Kastélyból álomotthon karácsonyi epizódjai, december 20-24 között este kilenctől a Bates-család országos TV premier epizódjai következnek, amiben egy 19 tagú família mindennapi kaotikus életébe nyerhetnek bepillantást a nézők. December 20-26 között este hattól a legendás doku-reality, A nagy házalakítás ünnepi kiadása látható a csatornán. December 25-26-án 17 órától a Liliputi házikók, 20 órától pedig a Bizarr gyűjtemények karácsonyi adásait tűzi képernyőre a FEM3.

A legkisebbek örömére a TV2 Kids december folyamán egészestés animációs filmekkel szórakoztat, az ünnepi héten este héttől

Tad, az utolsó felfedező, Croodék, Bébi úr, az Énekelj!, a Lúdas Matyi (december 24.) és az Óriásláb fia (december 26.) meséket nézhetik meg a kicsik. December 24-26 között a már jól ismert mesesorozatok karácsonyi epizódjaival hangolódhatnak az ünnepekre a gyerekek, olyan jól ismert címekkel, mint a Hupikék törpikék, Eperke legújabb kalandjai, Mása meséi, Trükkös Tom, Sam, a tűzoltó, az Én kicsi pónim, Garfield és még sok-sok kedves kis mesehős.

A Zenebutik csatorna szenteste 18:15-től Márió, a harmonikás karácsonyi koncertjével színesíti az ünnepi műsorkínálatot, amit este nyolctól a Magyar Dal című műsor karácsonyi operett-különkiadása követ, olyan neves fellépőkkel, mint Leblanc Győző, Maros Gábor, Tóth Éva, Teremi Trixi és még sokan mások.

A TV2 Comedy-n szenteste a Lee szerint a világ két ünnepi epizódja, a Szellemes karácsony és a Karácsony az áruházban lesznek műsoron, míg december 25-én 21 órától a Men in Black – Sötét zsaruk harmadik részét tűzi képernyőre a csatorna.