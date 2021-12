A szexéhséget bizonyítottan befolyásolja az életmód is, így aki rendszeresen edz, mozog, sokkal harcra készebb lesz. Érdemes elkezdeni például futni, hiszen a szabadban végzett kardiózás serkenti a vérkeringést – alul is. Nem mindegy az sem, milyen ételeket fogyaszt a férfi, például érdemes elkerülni a gyorskajákat, a túl nagy mennyiségű kávét és az alkoholt, valamint a dohányzás sem tesz jót a libidóval. Érdemes rendszeresen beiktatni az étrendbe egy kis steak-et, hiszen a marhahús tele van fehérjével és vassal, ami növeli az állóképességet. De emellett például a spárgában lévő folsav is serkenti a vérkeringést, a zab pedig a tesztoszteron-szintet növeli meg.