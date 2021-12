„Ekkor a rendezőasszisztens kezében van a staféta. Ha kell, ötször is átpörgetik egy-egy darab szövegét. Volt, hogy elszunyókáltam, szóvá is tették” – tette hozzá Straub Dezső. Mint felidézte, egyszer a szép emlékű Böröndi Tamás is megállította a folyosón, és feltette neki a kérdést: „Juci azt mondta, hogy elaludtál próba közben. Igaz?” A színész teljes természetességgel válaszolt, hogy „Igen, és?”.