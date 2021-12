ellenállhatatlan 2021.11.15. 12:07

A bajai Superman: cicákkal pózol a szexi magyar mentős

Bölcskei Martin nemcsak az embereket, hanem állatokat is ment. A 26 éves bajai mentőápoló nevét 2020-ban ismertük meg, amikor Magyarország legszebb testű mentősnek választották. De most az is kiderült, hogy nem csak a teste, a lelke is szép: mentett cicák örökbefogadását támogatja.

Bölcskei Martin már tízévesen arról álmodozott, hogy mentősként majd életeket ment, és ezért mindent meg is tett. Évek óta az OMSZ Bajai Mentőállomásának elhivatott tagja, sosincs két egyforma napja.

Városában nagy tiszteletnek örvend, tavaly Baja Hőse címet nyert, úgy is nevezik: a bajai Superman.

Most az is kiderült, hogy nem csak az emberek, az állatok sorsát is a szívén viseli. Az Összefogás a Bajai Cicákért Egyesület felkérte, legyen az egyik reklámarcuk az örökbefogadási kampányuknak. Fotó: © Saját

Azonnal igent is mondtam, sőt, magam is örökbe fogadtam tőlük egy aranyos mentett cicát – mesélte a Borsnak Bölcskei Martin. – Hozzánk a mentőállomásra gyakran sétálnak be kóbor, árva macskák, valahogy érzik, hogy itt törődést kapnak. Ilyenkor etetjük őket, gazdit keresünk nekik. Az egyiket például három éve a szerelmem vitte haza. Fotó: © Saját

S ha már a kedveséről esett szó, kíváncsiak voltunk arra, hogy párja nem féltékeny-e. Martinnak ugyanis nagy rajongótábora van. Nagyon népszerű a lányoknál, főleg amióta a legszebb testű mentősnek választották. De ezzel sosem élne vissza, négy éve vannak együtt párjával, akinek kezét romantikus körülmények között kérte meg.

Horvátországban nyaraltunk, a naplementében sétáltunk a tengerparton, amikor megtörtént a nagy pillanat. Mondanom sem kell, rögtön igent mondott

– fogalmazott Martin, aki azt is elmesélte, hogyan ismerkedett meg a testépítéssel.

Vézna kisgyerek voltam, irigykedve néztem az izmosabbakat. 13 évesen mentem először konditerembe, ott már tudtam, hogy ez az utam. A hivatásom mellett a testépítés a szenvedélyem. Ha szabadidőm van, megyek edzeni, de emellett persze nagyon odafigyelek az étkezésemre is. Remélem jövőre újra versenyezhetek, és dobogóra állhatok, ez a cél. Három éve egyébként találkozhattam a példaképemmel, Arnold Schwarzeneggerrel Budapesten, ez újabb motivációt adott a céljaim elérésére – mondta. Fotó: © Saját

