Mit csinálnék Győrben, ha turista lennék? - Szubjektív ajánló

1. Felmennék a Püspökvár toronykilátójába

2. Innék egy jó kávét

3. Megnéznék egy kortárs tárlatot

4. Rómer2.0

5. Céltalanul sétálnék a belvárosban

A győri csónakos fiú rég örülhetett ennyire - írtuk 2016 tavaszán, amikor olvasónk, Beledi Márta beküldte ezt a fényképet. Nagyon cuki.

6. Ennék egy lángost a Tejfölös közben

7. Fröccs-szökőkút és egyéb szépségek

8. A Radóra sietnék

Azért ez a program kapja az első helyezést, mert gyönyörű kilátás nyílik onnan az egész városra. Miközben szétnézünk, új ötletek juthatnak eszünkbe a városnéző hétvégénk kapcsán. Észrevehetünk furcsa épületeket, régi utcákat, lankás lejtőket és kanyargó folyókat.Bár az már egy előzetes keresgélés alapján kiderülne, hogy nincs tengernyi opciónk beülős, kávézós helyek tekintetében (hiszen ez nem egy nagy-, illetve világváros), mégis, amik rendelkezésünkre állnak, nagyon is hangulatos, egyedi, minőségi termékeket kínáló helyek. Úgyhogy válasszuk a kevesebb több elvét, és élvezzük ki azt az egy-két helyet, amit séta közben fedezünk fel.Biztosan nem felejteném el felkutatni, hogy mi látható éppen a helyi múzeumban. És tuti örülnék a mostani Rómer-kínálatnak: néhány órát A fotográfia anatómiája című kiállításon bolyonganék.A keresőoptimalizálásnak hála, a Rómer-előzmények alapján biztosan ajánlana valamilyen Rómer Házas eseményt a Facebook. Így meg is lenne az esti program: egy film, egy koncert, vagy bármi, ami kikapcsol, és közben megismerhetnék egy-két helyi arcot.Egy szelfi a Csónakossal, anélkül az információ nélkül, amit minden helyi tud: gyerekkorában körülbelül mindenki bemászott a csónakba, és ott idétlenkedett... Majd egy szelfi a Vastuskóval, aminek az eredeti történetével is valószínűleg akkor lennék csak tisztában, ha alapos Google-kereséseket folytatnék.A nyaralás nem a diétáról szól... De azért közben azzal nyugtatnám magam, hogy kilométernyi köröket sétálok reggeltől estig a barokk belvárosban. Megeszem a lángost, ha külföldi vagyok, azért, ha magyar, meg azért, mert miért ne?Ha mázlim van, éppen akkor fogyok ki vízből, amikor a szódásszifont megformáló szökőkúthoz érek. Így, a Jedlikről tanultak felidézése közben még meg is tölthetem a palackomat. Onnan le a folyópartra, onnan egészen a töltésig, majd a természet alapos szemügyre vétele után visszaemlékezni: volt valami pizzás hely ott, annak a híres térnek a közelében...Ha van egy kis eszem, elvitelre kérem a pizzát, és egészen a Radó-szigetig bele sem harapok. Ott keresek egy király padot, majd nézelődés és Instagram-gyanús képek keresgélése közben végre megeszem. És talán - talán! - büszke is lennék magamra, hogy most biztosan nagyon győrinek tűnök.