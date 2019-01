Zenetanulás online - Segítenek, de a tanárt nem helyettesíthetik az alkalmazások - Győri zenészt kérdeztünk

Ősz Dénes (jobbra) édesanyjával, Felsmann Adriennel -, aki hat éven át tanította zenélni fiát - és jelenlegi zenetanárával, Simon Bencével.

Milyen portálokat, applikációkat ismersz, amik segítenek a zenei tudás fejlesztésében? Te használsz ilyet, legyen szó inspirációgyűjtésről, vagy valamilyen zenei skill fejlesztéséről?

Zenész ismerőseid körében mennyire elterjedtek ezek az app-ek, honlapok? Illetve, mit gondolsz, kiválthatja a személyes, zenetanárral való tanulást, gyakorlást egy ilyen applikáció?

Ősz Dénes végzős, péterfys diák, a zenetanulás és zenélés már tíz éve része mindennapjainak. Két szenvedélye a komoly- és könnyűzene, előbbit a Liszt Ferenc Zeneiskolában , utóbbit egy osztálytársakkal közös zenekarban gyakorolja.Vajon hogyan hasznosítja a Z generációs fiatal a különböző zenei app-eket?Külön alkalmazásokat zenetanulásra nem igazán használok, de amit mindenképp érdemes megemlíteni, az a. Nagyon sok fiatal - köztük én is - használja ebből a célból, hiszen rengeteg anyag található fent rajta.Így inspirációnak, vagy akár tanulásnak is, szerintem ez a legfontosabb alkalmazás.Ezen kívül megemlíteném még a-et, ami egy alap program kezdő és profi zenészeknek egyaránt, itt akár egy komplett számot is összerakhatunk, vagy csak felvehetjük ötleteinket, elképzeléseinket.Az ismert-ot is ide sorolnám, ami felismeri az adott zenét például a rádióból, nagyon hasznos ez a program zenészeknek és nem zenészeknek egyaránt, valamint a-t, ahol szinte a ma létező összes zene fent van.Főként ezeket az alkalmazásokat használják az ismerőseim is, de azt gondolom, hogy ez alap szinten, valamint inspirációgyűjtésre hasznos, azonban egy tanárt semmi esetre sem helyettesíthet.Ha ezt a szintet elértük, utána már okosan, körültekintően, nagyon jó dolgokra lehet használni ezeket az alkalmazásokat.