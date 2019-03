Zárva a lébényi rendőrőrs - Továbbképzésre rendelték be az autópálya-rendőröket, egyszerre fogták el őket

A múlt hét keddi akciót gondos előkészítés előzte meg. Információink szerint a rendőrök mindegyike egy helyen tartózkodott, továbbképzésre rendelték be őket Győrbe, sok más társukkal együtt. Aki jelen volt, azt mondja, a belső csengő sokukban megszólalt, amikor a szolgálati fegyvereket le kellett adni a rendőrség épületében. Az előadás elkezdődött, kinyílt az ajtó, s a TEK-esekkel együtt megjelentek a katonai ügyészség emberei. Egyenként szólították a lébényieket, s vitték is őket kihallgatni. Üres parkoló, zárt ajtó, kihalt rendőrőrs fogadott minket tegnap délelőtt. Fotó: Mészáros Mátyás gondos előkészítés előzte meg. Információink szerint a rendőrök mindegyike egy helyen tartózkodott, továbbképzésre rendelték be őket Győrbe, sok más társukkal együtt. Aki jelen volt, azt mondja, a belső csengő sokukban megszólalt, amikor a szolgálati fegyvereket le kellett adni a rendőrség épületében. Az előadás elkezdődött, kinyílt az ajtó, s a TEK-esekkel együtt megjelentek a katonai ügyészség emberei. Egyenként szólították a lébényieket, s vitték is őket kihallgatni.

Az elfogás részleteivel kapcsolatban megkerestük a Központi Nyomozó Ügyészséget, ahol azonban dr. Kovács Katalin helyettes szóvivő a „büntetőeljárás eredményességére" hivatkozva részleteket nem árult el. Arra viszont válaszolt, hogy „a gyanúsítottak beosztotti állománykategóriába tartoznak, tiszti rendfokozatú nincs köztük."

Ezzel azonban még nem ért véget az ügy, úgy tudjuk ugyanis, hogy a lébényi alosztály irányításáért felelős parancsnok – s állítólag a helyettese is – az akció után kérte a beosztásából való felmentését.(Ahogy korábban írtuk, ők ketten nem keveredtek gyanúba, a húszfős állományból ezért tartóztattak le 18-at.)



Kérdésünkkel már nem az ügyészséget, hanem a megyei rendőr-főkapitányságot kerestük meg, így szólt: „A Kisalföld információi szerint a lébényi parancsnok és a helyettese benyújtotta lemondását: Ez igaz? S ha igen, akkor le is szereltek a testülettől vagy máshol folytatják a munkájukat? "



A válasz kikerüli a kérdést: „A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság az autópálya alosztály jövőbeni működésével kapcsolatos személyzeti intézkedésekről, így a vezetés és irányítás kérdéseiről is a későbbiekben határoz."



Fotó: Mészáros Mátyás Próbáltunk máshonnan egyértelműbb választ kapni, a lényeg az volt, hogy valóban egy-két héten belül dől el, ki fogja vezetni a lébényi őrsöt. De ha a beosztásból való felmentés igaz, az sem jelenti a leszerelést; pusztán azt, hogy máshol folytatja majd az illető a rendészeti pályáját. Rendőri berkekben ugyanakkor a bokszban használt KO-val egyenértékűnek nevezték a történteket, mondván, egy ilyen helyzet, ahol a beosztotti állomány teljes egészét bilincsbe verik, olyan kiütés, ami után kérdés, kilenc után egy parancsnok tudja-e még folytatni a „meccset".

Mások azt is hangsúlyozták, hogy itt tapasztalt rendőrökről van szó; s megerősítették, amit a letartóztatásukkor írtunk, miszerint közülük olyan is akad, aki több mint negyed százada szolgál a rendőrségnél. Az autópálya-rendőrök tudása, tapasztalata, gyorsasága – mondják, akik ismerik a munkájukat – a „sima" helyszínelő rendőrökénél több. Ezért lesz nehéz a pótlásuk.



Már az akció után felmerült, hogy a kiesett tizennyolc ember pótlását hogyan tudja megoldani a rendőrség.



Megkérdeztük ezt is. „Az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron megyei szakászán jelentkező közlekedésrendészeti feladatokat a megyei rendőr-főkapitányság a rendészeti igazgatóság személyi állományával a továbbiakban is biztosítja." Így szólt a választ. Tegnap délelőtt kimentünk a lébényi őrshöz. Üres parkolót, zárt ajtót találtunk, tehát az épületbe nem jutottunk be. Senki nem volt ott. S ez így lett volna akkor is, ha bajba jutott autósként kopogtattunk volna a rendőrség épületének ajtaján.