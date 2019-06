World Robot Olympiad regionális elődöntőt rendeztek a győri egyetemen

A Mobilis Bits első helyen jutott tovább a nemzeti döntőbe - Fotó: Májer Csaba József

Pályán a robot - Fotó: Májer Csaba József

A WRO célja, hogy a gyermekeket és fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, tantárgyakhoz, és orientálja őket a mérnöki, informatikai hivatás felé. A 2-3 fős csapatok vezetőik segítségével készülnek fel az évente megújuló kihívásokra. Az idei évad az okosváros (Smart City) tematika köré épül.A tizenöt éves múltra visszatekintő WRO™ LEGO® Robot versenyben négy kategóriában (Regular, Open, Football, Advanced Robotics Challenge) és több korosztályban vehetnek részt a versenyzők. A robotjukat LEGO MINDSTORMS® elemekből építik meg, de versenykategóriától függően a többi vezérlő, építőanyag vagy programozási nyelv használata is megengedett. Magyarország elnyerte a XVI. World Robot Olympiad világverseny rendezésének jogát, európai országként először. November 8-10. között Győrben 60 országból közel 3000 versenyzőt fogunk vendégül látni. Minden esély megvan arra, hogy a világdöntőn győri csatatok is ott legyenek, hiszen szinte minden kategóriában szoríthatunk győri versenyzőkért az országos döntőben. Így például a Mobilis mindkét csapata, a Mobilis Bits és az NGO Mobility is ott lesz a WRO júniusi nemzeti döntőjén.Füleki Judit főszervező (Edutus Egyetem) elmondta, hogy a verseny délelőttje programozással, építéssel, pályateszteléssel telt, délután pedig következtek a robot menetkörök. Korosztályonként változott a feladat, de alapvetően a Smart City (okosváros) témakör köré építették fel a versenyt. Egyik helyen például „izzót" kell cserélni, a fekete színűt el kell vinnie a robotnak a szemetesbe, a sárgát bevinni a kijelölt területre. Volt olyan kategória, ahol a „gyermeket" kellett elvinni az iskolába, a „szülőt" pedig a munkahelyre.A Mobilis Bits csapata a senior kategóriából első helyezettként jutott a tatabányai nemzeti döntőbe. A csapat vezetője, Boros Norbert a Széchenyi Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszékének tanszéki mérnöke a kezdetektől összefogja a lelkes közösséget úgy, hogy hétfőnként és szombatonként a Mobilisben készülnek fel a megmérettetésekre. A Regular kategóriában Erdényi András, Végh Máté és Kalocsa Ádám versenyeztek.Különböző középiskolákba, a győri Aporba és a Kazinczyba, illetve a váci Boronkayba járnak, de az informatika szeretete összeköti őket. Ezen a pályán tervezik jövőjüket, ezért elképzelhető, hogy nemcsak versenyzőként, hanem hallgatóként is visszatérnek a győri egyetemre. A versenyben az első kör még nem sikerült olyan jól a fiúknak, de a második kiváló eredményével már bebiztosították a sikert.

Eddig junior kategóriában versenyeztünk, most átkerültünk a seniorba úgy, hogy csak az egyik csapattag, Ádám tartozik ebbe a korosztályba, a többiek még nem. Közösen megírt programunknak köszönhetően a robot nagyon szépen pozícionált"

A Mobilis bírói csapata - Fotó: Májer Csaba József

– mondja a csapatvezető, aki szerint a WRO-hoz először is egy remek robot kell, amit közösen megépítenek, utána pedig együtt írják hozzá a programot. Ez egy igazi csapatmunka. A kiváló elődöntős szereplés után a cél természetesen az országos győzelem és a világdöntő, mi más is lehetne.A Mobilis nemcsak versenyzői, hanem bírói csapatot is kiállított a WRO-ra. Közöttük volt Gyömörei Boglárka, az interaktív kiállítási központ partnerkapcsolati referense.

Elsősorban azért vagyunk itt, hogy tapasztalatokat szerezhessünk, és ott lehessünk a további szinteken. Hat főállású munkatárssal és demonstrátorokkal vagyunk jelen. Több szempontból, több korosztályban (WeDo, elementary, junior, senior) pontozzuk a csapatokat. Mindegyik kategóriának speciális szabályzata van, de a közös bennük, hogy az adott korosztályra szabott feltételrendszerrel A-ból B-be kell eljuttatni valamit a robottal"

– mondta Gyömörei Boglárka, akivel a résztvevők a nemzeti és a világdöntőben egyaránt találkozhatnak.