Vörösiszapper: ítélet lesz Győrben - online közvetítés a bíróságról

- Az ügyvédek is megérkeztekFél órával a tárgyalás előtt már érezhető a mozgolódás a Győri Törvényszék épületében, a sajtó munkatársai mellett az érintettek egy része, illetve a per során már megismert ügyvédek is jelen vannak. A fő vádlottakat egyelőre nem látjuk, de nyilvánvalóan idő kérdése, és ők is itt lesznek - jelentette kollégánk a helyszínről.

Előzmények:

Hétfőn hoz ítéletet a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék; az ügyben tizenöt ember - köztük a cég egykori vezetői és több alkalmazottja - ellen emeltek vádat - írta a Népszava.A Veszprémi Törvényszék első fokon 2016. január 28-án bűncselekmény hiányában valamennyi vádlottat felmentette, álláspontja szerint a katasztrófa oka "altalaj eredetű stabilitásvesztés" volt, ami miatt a töltés tönkrement. A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla 2017. február 6-án hatályon kívül helyezte ezt a határozatot és új eljárást rendelt el, amelynek lefolytatására a Győri Törvényszéket jelölte ki - idézte fel a lap.A megismételt elsőfokú eljárás 2017. december 11-én kezdődött, az ügyészség tizenhárom vádlott esetében végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott, és két vádlott felmentését kezdeményezte. A bíróság szerint a vádlottak, bár nem előidézői a történteknek, de a katasztrófa következményeit az elvárható magatartással mérsékelhették volna.A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő vörösiszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált - emlékeztet a Népszava.