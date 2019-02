Vörösiszapper - Megvan az ítélet: két év hat hónapra börtönbe megy a cégvezető - online közvetítés a bíróságról

13.00 - Tíz vádlott bűnös, öt embert felmentettek



Bevonul mindenki a terembe. A díszterem csurig megtelt, amire nem nagyon láttunk eddig példát. Ahhoz épest, ahányan vannak, síri csend honol a teremben. A bíró a technikai érdéseket tisztázza.

Az ítélet pedig (a zárójelben az akkor érvényes munkakört tüntettü fel):



1. rendű vádlott (B. Zoltán cégvezető): Bűnös. 2 év hat hónap, letöltendő, fogházban.



2. rendű vádlott (Dr. D. József műszaki szolgáltatási igazgató): Bűnös. 2 év, letöltendő, fogházban.



3. rendű vádlott (F. Józsefné laboratóriumi és örnyezetvédelmi vezető): Bűnös. 1 év, ét évre felfüggesztve.



4. rendű vádlott (Sz. Tibor diszpécser): Bűnös. 1 év, ét évre felfüggesztve.



5. rendű vádlott (G. József hidrátgyártás-üzemvezető): Bűnös. 1 év, ét évre felfüggesztve.



6. rendű vádlott (P. Ferenc vörösüzemi területfelelős): Bűnös. 1 év, ét évre felfüggesztve.



7. rendű vádlott (G. Gábor főtechnológus): Bűnös. Pénzbüntetés.



8. rendű vádlott (L. László hidrátgyártás-termelési vezető): Bűnös. 1 év, ét évre felfüggesztve.



9. rendű vádlott (R. Martin vezérigazgató): Felmentve.



10. rendű vádlott ( . Árpád bauxit-bányászati vezérigazgató-helyettes): Felmentve.



11. rendű vádlott ( . László hidrátfeldolgozó divízió igazgató): Felmentve.



12. rendű vádlott (M. Gábor finom-termé divízió igazgató): Felmentve.



13. rendű vádlott (V. Ferenc örnyezetvédő): Bűnös. Megrovás.



14. rendű vádlott (P. Sándor szivattyú kezelő): Bűnös. 1 év, ét évre felfüggesztve.



15. rendű vádlott (B. Antal vezető diszpécser): Felmentve.

Nagy sajtóérdeklődés kíséri a tárgyalást.

12.30 - Az ügyvédek is megérkeztek

- Elképesztő a sajtóérdeklődésElső körben a sajtó munkatársai jöhettek be a terembe, hogy a kamerákat, számítógépeket elhelyezzék. A díszterem az emeleten van, az aulában a vádlottak és ügyvédjeik várják a kezdést, megérkezett az elsőrendű vádlott is. Ha a sajtó elrendezkedett a teremben, mindenkinek el kell hagynia azt, és 13 órakor egyszerre érkezik mindenki az ítélethirdetésre - tudósított kollégánk.Fél órával a tárgyalás előtt már érezhető a mozgolódás a Győri Törvényszék épületében, a sajtó munkatársai mellett az érintettek egy része, illetve a per során már megismert ügyvédek is jelen vannak. A fő vádlottakat egyelőre nem látjuk, de nyilvánvalóan idő kérdése, és ők is itt lesznek - jelentette kollégánk a helyszínről.

Előzmények:

Hétfőn hoz ítéletet a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék; az ügyben tizenöt ember - köztük a cég egykori vezetői és több alkalmazottja - ellen emeltek vádat.A Veszprémi Törvényszék első fokon 2016. január 28-án bűncselekmény hiányában valamennyi vádlottat felmentette, álláspontja szerint a katasztrófa oka "altalaj eredetű stabilitásvesztés" volt, ami miatt a töltés tönkrement. A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla 2017. február 6-án hatályon kívül helyezte ezt a határozatot és új eljárást rendelt el, amelynek lefolytatására a Győri Törvényszéket jelölte ki.A megismételt elsőfokú eljárás 2017. december 11-én kezdődött, az ügyészség tizenhárom vádlott esetében végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott, és két vádlott felmentését kezdeményezte. A bíróság szerint a vádlottak, bár nem előidézői a történteknek, de a katasztrófa következményeit az elvárható magatartással mérsékelhették volna.A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő vörösiszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált - emlékeztet a Népszava.