Vörösiszapper - Megvan az ítélet: börtönbe mennek a Mal vezetői - online közvetítés a bíróságról, fotók

15.00 - Két órája tart az ítélethirdetés



A felmentetteknél tart a bíró: a 9-12. rendű vádlottnál, akik vallomásaikban azt mondtá , munkakörü okán sem tudhattak semmit az előzményekről. Csak a katasztrófa bekövetkeztekor, illetve a helyszínre tartva láttá , hogy "piros a mező". Többen addig csak annyit tudta, hogy "valami baj történt", illetve " ki kellene menni a helyszínre, mert valami gátszakadás miatt valamennyi iszap kifolyt".



A tanú vallomásait is összefoglalja a bíró.



Nagy a csend a teremben, ami szükséges is, a bíró hangját ugyanis elnyeli a nagyterem. Rezignáltan hallgatjá az indoklást az ügyvédek is. A vádlottak és védőik is három-három sort betöltenek a székeknél, a bíró most fejezi be a második órát - azóta hirdet ítéletet. Szünetet nem tartott, vizet nem ért.



Vízmennyiség, védőgát, vizsgálat, engedély, 9-es, 10-es parcella - ezek a legtöbbet emlegetett szavak ebben a perben.

Nemcsak a örnyezetvédelmi, hanem a saját szabályzatát is megszegte a MAL a katasztrófa előtt (a hulladékvíz tekintetében).



A vádlottak vallomásaira tér ki a bíró: senki nem tett beismerő nyilatkozatot, nem vállalta felelősségét a katasztrófában.



Az I. rendű vádlott a nyomozás során nem volt túl aktív, a bíróságon viszont igen. Nem tudott azokról az előírásokról, amit a vád szerint megszegett. Amikor a katasztrófa bekövetkezett, ő kellően járt el. A mű ödés fenntartása volt addig az ő feladata. A félreérthető nyilatkozatot pedig fáradtan tette. Semmi jele nem volt a katasztrófának. Azt ülső tényező okoztá - tervezés, kivitelezés, rossz talajválasztás - mondta.



A II. rendű is ebéd özben szembesült azzal, hogy mi történt. Szerinte kevesebb sérült volt, mint amiért most felelniü kell. A riasztórendszer a víz lefolyásának tempója miatt nem segített volna a katasztrófa mérté ének enyhítésében. A szállítóvíz és a zagy nem veszélyes hulladé - állította a vallomása alatt.

A III. rendű: semmilyen információja nem volt a gát esetleges hibájáról, szerinte sem veszélyes anyag a vörösiszap.



IV. rendű: gondolta, minden illetékes bent van a gyárban, megteszi a szükséges intézkedéseket. Diszpécsernél nincs riasztó funkció.



a vádlottak nem gondoljá , hogy felelősségü van a tragédia bekövetkeztében, illetve abban, hogy az ilyen mérté ű volt.



Fotók a katasztrófáról >> A bíró felidézi az összes vádlott korábbi, bíróságon tett vallomását. Valóban az a lényeg, amivel kezdte:

- Gátszakadás van, nagy a baj! - a katasztrófa napjához értünk