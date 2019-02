Vörösiszapper - Ítélet: fogházba megy a Mal két vezetője - online tudósítás, fotók

16.30 - A bíró mindent nagyon alaposan elemez

Az ítélethirdetés negyedik órájában bátran kijelenthetjü : a megismételt eljárásban a bíró mindent nagyon alaposan elemez - már a szóbeli ítélethirdetéskor is. Személyről személyre, vádlottról vádlottra halad, a tanúvallomásokból pontosan és részletesen idéz, így mindenki tudja - ha bírja még övetni a monstre tárgyalást -, hogy kinek miben van felelőssége, milyen jogszabályt szegett meg, miben mulasztott. Elég csak példának az időfaktornál említett telefonhívásokat felidézni, ami a bírónak elképesztő alapossággal megy. Ki hívott kit, hol tartózkodott az illető, mit csinált ekkor, mit mondott, hány másodperc telt el...? A tragédia a tárgyalás utolsó etapjában éled meg előttü a maga valójában. Már nem a ph-értékek, a vízmennyiség, a zagy és a lúg repked a teremben, hanem az emberi pánik, a rettegés és a bizonytalanság, hogy mit csináljak, mit történik, valami nagyon nagy baj van... Mert ez volt akkor: 2010. -én.

16.20 - Ha időben értesítik az illetékeseket, kisebbek a övetkezmények



A vádlottak egy ré nemcsak az előbb említett mulasztást övette el, hanem a saját szabályzatukban rögzített előírást is, ami pedig kikötötte, hogy ilyen esetben kinek kit kell értesítenie, kinek mi a feladata.

Az időtényező szintén fontos érdés. Mit kellett volna tenniü a felelősöknek, amikor megtudtá , hogy nagy baj van, emberek vannak veszélyben? Indokolt volt, hogy kimennek a helyszínre, ahelyett, hogy azonnal telefonáltak volna? Nem.

Ha a pedellus szól az igazgatónak, hogy ég az iskola, a gyerekeket ki kell menteni az épületből, akkor az a helyes, ha az igazgató nem a tűzoltókat hívja először, hanem visszahívja a gondnokot, hogy megbeszéljé egymással, mekkora a tűz? Nem hiszem - újabb példát hoz a bíró, hogy miért nem tudja elfogadni a vádlottak érvelését, hogy ő mindent megtettek azzal, hogy elindultak a helyszínre.

A árelhárítást nem akadályoztá a vádlottak - ez nem állapítható meg. De ha időben értesítik az illetékeseket, kevesebb a személyi sérülés, kisebbek a övetkezmények. Tény: Kolontárt már elhagyta az ár, amikor először szembesülnek azzal az érintettek, hogy Devecser is bajba kerül.

16.00 - A vádlottak a kellő gondosságot mulasztottá el



A vádlottak nem azért felelősek, mert a gát kiszakadt, illetve láthattá volna, hogy kiszakadhat, hanem a kellő gondosságot mulasztottá el.

A vádlottak nem azért felelősek, mert a gát kiszakadt, illetve láthattá volna, hogy kiszakadhat, hanem a kellő gondosságot mulasztottá el.

Védőgát? Senki nem érte, ez a világon sehol sem gyakorlat. Ez tény.

Utólag mindig okos az ember? - vetődik fel joggal a érdés. Mert ez alapján minden gát mellé éne még egy gát. Itt ugyanakkor volt kiépített riasztórendszer. Más érdés, hogy most nem mű ödött. Mindent nem lehet előre látni: a jáki templomra sem szerelt senki villámhárítót.

A jogi minősítések ebben az ügyben:

özveszély okozás. özveszély előidézése: megszegtek szabályokat, ezeket nem tartottá be, ezzel idézté elő a veszélyhelyzetet.

Felismerhetté volna a veszélyt, valaki jelezte, hogy túl sok víz van a tartályokban, de nem tettek semmit. Több foglalkozási szabályt is megszegtek (ezeket még sorolja a bíró). Mulasztottak. Ha ez nincs, nem szakad be a gát, vagy nem úgy szakad be a gát.

Gondatlan vagy szándékos magatartás volt ez? Tudatos és hanyagság is előfordult itt. A vádlottak kiváló szaktudással rendelkeznek pedig. Tisztában voltak vele, hogy katasztrofális övetkezménye lehet egy gátszakadásnak. A cselekmény minősítésére egyébként a halottak szá nem hat ki.

Segítségnyújtás elmulasztása. Abban felelősek (akiket elítéltek emiatt), hogy kialakult özveszély elhárítását akadályoztá abban, hogy nem tájékoztattak megfelelően. Volt-e értesítési ötelezettség? Egy sérült esetében nem érdés. özveszélynél? Speciális ötelezettség volt ez, igen. Több százezer öbméternyi, erősen maró anyag kiömlik, akkor igenis fontos, hogy a mentésben résztvevő tisztában legyenek az anyaggal. Ő - a végzettségüknek hála - ezzel tisztában voltak.

Ha kinézek az ablakon, s látom, hogy ég egy furgon, de nem hívok tűzoltót, akkor erkölcsi ötelességemet szegem meg. Ha ez a furgon egy hotelbe hajt, s ott berobban, az már speciális ötelesség - ezzel próbálja érzékeltetni a bíró, hogy nem arról van szó, hogy "mindenki börtönbe kerülhet, aki nem hív tűzoltót". Itt olyan helyzet volt, amikor mindent meg kellett (volna) tenni a mentésért.

15.30 - A felelősöknek meg kellett volna szólaltatniuk a vészcsengőt!



A bizonyítékok értékelésénél a legfontosabb mondat talán ez: A felelősöknek meg kellett volna szólaltatniuk a vészcsengőt!

Vagyis amikor láttá a süllyedésre utaló vörös foltokat, lépni kellett volna. Ráadásul több víz és nagyobb koncentrátum volt a tárolókban a katasztrófa idején, mint amelyről jelentettek. Megtévesztő adatokra épült ezért a ét település kitelepítési vészterve is.

Az I. rendű vádlott ét éve volt a cégnél, nála elfogadható, hogy nem ismerte fel a süllyedést. De a szintén vádlottként szereplő kollégái özül vannak, akiknek fel kellett ezt ismerni.

Vízmennyiségről is tudniuk kellett, hogy az milyen veszélyforrás.



Az I. rendű vádlott mellett már a többiek is mocorognak a helyü ön, ét és fél órája tart az ítélethirdetés. A MAL-vezér oldalra néz az ügyvédek sorára (nem a sajátjára, ő a pulpitusnál ül), elmosolyodik, de láthatóan inkább ínjában.

Néhány fontos mondat a tanúvallomásokból is:

Meg kell állítani a vonatot! Valami problé van... Szivárgások vannak. Van, aki még ment az állatait kimenteni. ésőbb tudta meg, hogy mar az anyag. Szerencsére már kiértek a tűzoltó , s láttá , hogy átszakadt a gát, amikor azt mondtá nekik, hogy nem kellenek, megoldjá a helyzetet. Állítólag tudtá ("ezek"), hogy néhány napon belül átszakad a gát. Tizenhármas ph-nál nem írtam volna alá (az engedélyt)...

A szakértő véleményét is összefoglalja a bíró.

15.00 - Két órája tart az ítélethirdetés



A felmentetteknél tart a bíró: a 9-12. rendű vádlottnál, akik vallomásaikban azt mondtá , munkakörü okán sem tudhattak semmit az előzményekről. Csak a katasztrófa bekövetkeztekor, illetve a helyszínre tartva láttá , hogy "piros a mező". Többen addig csak annyit tudta, hogy "valami baj történt", illetve " ki kellene menni a helyszínre, mert valami gátszakadás miatt valamennyi iszap kifolyt".



A tanú vallomásait is összefoglalja a bíró.



Nagy a csend a teremben, ami szükséges is, a bíró hangját ugyanis elnyeli a nagyterem. Rezignáltan hallgatjá az indoklást az ügyvédek is. A vádlottak és védőik is három-három sort betöltenek a székeknél, a bíró most fejezi be a második órát - azóta hirdet ítéletet. Szünetet nem tartott, vizet nem ért.



Vízmennyiség, védőgát, vizsgálat, engedély, 9-es, 10-es parcella - ezek a legtöbbet emlegetett szavak ebben a perben.

Nemcsak a örnyezetvédelmi, hanem a saját szabályzatát is megszegte a MAL a katasztrófa előtt (a hulladékvíz tekintetében).



A vádlottak vallomásaira tér ki a bíró: senki nem tett beismerő nyilatkozatot, nem vállalta felelősségét a katasztrófában.



Az I. rendű vádlott a nyomozás során nem volt túl aktív, a bíróságon viszont igen. Nem tudott azokról az előírásokról, amit a vád szerint megszegett. Amikor a katasztrófa bekövetkezett, ő kellően járt el. A mű ödés fenntartása volt addig az ő feladata. A félreérthető nyilatkozatot pedig fáradtan tette. Semmi jele nem volt a katasztrófának. Azt ülső tényező okoztá - tervezés, kivitelezés, rossz talajválasztás - mondta.



A II. rendű is ebéd özben szembesült azzal, hogy mi történt. Szerinte kevesebb sérült volt, mint amiért most felelniü kell. A riasztórendszer a víz lefolyásának tempója miatt nem segített volna a katasztrófa mérté ének enyhítésében. A szállítóvíz és a zagy nem veszélyes hulladé - állította a vallomása alatt.

A III. rendű: semmilyen információja nem volt a gát esetleges hibájáról, szerinte sem veszélyes anyag a vörösiszap.



IV. rendű: gondolta, minden illetékes bent van a gyárban, megteszi a szükséges intézkedéseket. Diszpécsernél nincs riasztó funkció.



a vádlottak nem gondoljá , hogy felelősségü van a tragédia bekövetkeztében, illetve abban, hogy az ilyen mérté ű volt.



Fotók a katasztrófáról >> A bíró felidézi az összes vádlott korábbi, bíróságon tett vallomását. Valóban az a lényeg, amivel kezdte:

A örnyezetkárosításra tértünk ezzel. Veszélyes hulladé érdésének taglalásakor a II. és III. rendű vádlott egymás özött megbeszél valamit, az a tény, hogy a harmadrendű óválja a fejét, nyilván arra utal, hogy a bírói indoklás minden mondatával nem ért egyet.- Gátszakadás van, nagy a baj! - a katasztrófa napjához értünk