Vízügyesek ünnepelnek Győrben az egész országból

A vízügyi ágazatban több éves hagyománnyá vált, hogy a Nemzetközi Duna Napot – a helyi megemlékezések mellett - egy központi rendezvénnyel is megünneplik. Ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság minden évben valamelyik regionális vízügyi igazgatósággal együtt annak területén szervez. Idén az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság ad otthont több, mint 800 vízügyest vendégül látva a zártkörű ágazati rendezvénynek a Győr-Püspökerdőnél található beeresztő zsilipnél. Láng István Országos Vízügyi Főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta, ezen a napon a vízügyi szolgálatot is ünneplik, mely a korábbi évtizedekben nehéz időket élt át.



"Ezen a rendezvényen a tiszai gátőr megoszthatja tapasztalatait dunai szakaszmérnökkel: megpróbálhattok másról is beszélni, de úgyis a vízügy lesz a téma, mert vízügyesek vagytok" - mondta. Széles Sándor megyei kormánymegbízott arra emlékezett: közel két évtizede megfogalmazódott a kérdés: a Duna elválaszt vagy összeköt? " Polgármesterként pontosan tudtuk, hogy összeköt." Elismerősen szólt a vízügyesekről, akik a támadások ellenére mindig a Duna érdekeit képviselték, s meg tartották a lehetőséget, hogy turisztikai célra, öntözésre vagy erőforrásra tekinthessünk rá ma is. "A vízügyes szakma véleményformáló erővő vált."