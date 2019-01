Vizsgálják, mitől törtek el a megvert csecsemő bordái - az apa a vádlott

Továbbra is az a vád, hogy, akit anyja nevelt a himodi házban. A kisfiúnak több bordája is eltört, s ez csak napokkal később derült ki, 2016 karácsonya után, amikor az orvos felfedezte a hátán a zöldes-sárgás, féltenyérnyi véraláfutást.(Állítólag napokig nem fürdette, s az átöltöztetésnél sem vette észre ezt az anya.) Az ügy nem lett tegnap egyszerűbb, a tárgyaláson még az is felmerült lehetőségként a kisgyermek életét figyelemmel kísérő egyik nőrokon vallomásánál, hogy Benettet ötéves nővérkéje bántotta. Most ügyészi és védői indítványra újabb vizsgálat jön, de egyelőre az óvodás lányt nem terhelik a pszichológussal, előbb személyesen kifaggatják az orvost, hogy egyáltalán keletkezhetett-e például fahasábtól, szobában lévő tűzifától, játéktárgytól az ütés.Az sem könnyíti meg a dráma kibontakozását, hogy a hölgy legalább három verziót mesélt 2016 decembere óta.Igaz, a segítségnyújtás elmulasztása miatt perbe vont anya ügyvédjének volt egy rövid észrevétele tegnap, ami idekívánkozik: ha a két hónapos csecsemő a hátán feküdt, mert megfordulni még nem tudott, akkor lehetett-e olyan „ravasz" a kis nővére, hogy megfordítja, mielőtt féltékenységi rohamot indít? Szerinte nem túl valószínű. Azt viszont az egyik tanú mondta el, hogy a kislány beszélt saját odasózásáról az óvodában, szerinte bottal bántotta a kicsit és ezért is vitték el őt a rendőrök – értsd: a gyámügy. Ha valami, hát ez szívszorító mondat volt tegnap.Egyelőre osszuk is el – ne kettővel, hanem – tízzel, s döntse el az orvos: négy borda törését megmagyarázhatná-e egy ilyen verzió. Addig viszont a vádlottat E. Bélának hívják, aki tagadja, hogy a karjában tartott gyermek hátára ököllel sújtott. A huszonhét éves anyát szembesítették vele, mindegyikük mást mond. Az anya azt, hogy a konyhából látta, amint az ünnepekre hazajött – egyébként nem velük élő – férfi megfogja a síró, hasfájós babát és a hátába öklöz.Az ügyész azonban – a védőkkel egyetértésben – javasolta dr. Judi István bírónak azt is, hogy a pszichológussal vizsgáltassa meg az anya személyiségét. Ugyanis az sem könnyíti meg a dráma kibontakozását, hogy a hölgy legalább három verziót mesélt 2016 decembere óta. Vallott úgy is, hogy párja a babakocsihoz lépett és úgy ütött. Vallotta, hogy nem tud semmit. Majd jött a konyhai jelenet. S amikor az apa védője tegnap minden tanú után azt kérdezte tőle: ugyan miért nem beszélt Béla ütéséről a rokonoknak, a válasz az volt, hogy félt, mert úgyis a Bélának hisznek. A férfi édesapja sértetten közbeszólt: „Tőlem miért féltél? Úgy szerettelek, mint a saját lányomat." De a dolgot tovább komplikálta, hogy saját hozzátartozóinak, keresztanyjának, nagynénjének sem mártotta be az eset után Bélát, „úgysem hiszik el" alapon.A két gyermek az egyik közeli rokonánál él jelenleg, őt szólítja „anyának", s a párját „apának". A kislány sokat fejlődött, de hosszú út áll előtte a nevelőszülő szerint, kisöccse, a sértett viszont gond nélkül cseperedik.A család élete sajnos még súlyos fordulatok előtt áll. Főként, mert az apával szemben folyik egy másik bűnper, több évet kapott első fokon, mivel megtámadott egy 18 éves lányt a győri Fehérvári úti körforgalomnál tavaly februárban. Emlékezhetnek az esetre: az éjszaka elhangzó sikolyokat szerencsére rendőrök hallották meg, az akciót polgárőrök is segítették. Tettét beismerte E. Béla, az ügyészség fellebbezett a döntés ellen.