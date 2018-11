Vizes falú, dohos szobába várja második babáját a győri édesanya

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerez- hető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással a 12096705- 01312657-00100008-as számla- számra is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérők vagy rászorulókat ajánló olvasóink levelét a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@ kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

Apró, dohos helyiségbe várja második gyermekét a győri Ajtai Eszter. „Hét hónapos terhes vagyok, de előtte sem igen alkalmaztak, mert pánikbetegségben szenvedek – mesélt helyzetéről lapunknak a Jóakarat hídjához forduló Ajtai Eszter. Az asszony írni nem tanult meg, csak a nevét tudja odakanyarintani a hivatalos iratok alá. A győri Vámbéry utcában, önkormányzati bérlakásban lakó nő egyedül neveli 13 éves lányát. „Lányommal egy vizes falú, dohos, 12 négyzetméteres szobában élek, ide jön majd a csecsemő is haza a kórházból" – tárja szét kezeit. Anyósa és rokkantnyugdíjas apósa jóindulatából nincs az utcán, illetve volt élettársa is segíti olykor pénzzel, ha éppen van munkája.Olvasóink jóindulatából kapott 150 ezer forintot. Az asszony a hírre elsírta magát. „Ebből a pénzből kifestetek és a babának veszek ruhákat, mert bármelyik pillanatban világra jöhet és még semmije sincs." A nyáron még úgy-ahogy kibírták a dohos levegőjű szobában, mert nyitva volt az ablak, de a hidegben kénytelenek bezárni, s fulladoznak; félő, hogy a kicsi asztmás lesz a rossz levegőjű helyiségben. Hálálkodva búcsúzott, nem győzte köszönni olvasóink segítségét.