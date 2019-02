Visszajön a gyurgyalag Ménfőcsanakra? - Hiába keresték nyár óta a purhabos madárpusztítót

amikor tavaly májusban – alighogy megérkeztek a madarak – több tucat, löszfalba vájt gyurgyalagfészekbe fújtak purhabot ismeretlenek. A színpompás állatok közül több el is pusztult, a nemzeti park igazgatósága pedig feljelentést tett a rendőrségen. Madárbarátok és jóérzésű emberek is indulatosan reagáltak arra a hírre,. A színpompás állatok közül több el is pusztult, a nemzeti park igazgatósága pedig feljelentést tett a rendőrségen.

Visszavárják – A gyurgyalagok védelmére tábla figyelmeztet a purhabos eset helyszínén, Győr-Ménfőcsanakon. Fészkeik tiszták, ha „nem sértődtek meg", tavasszal visszatérhetnek a madarak. Fotó: Bertleff András Az eset után néhány hónappal önkéntesek két táblát tettek a löszfal elé, minden arra járót figyelmeztetve: nyáron itt gyurgyalagok költenek, s figyeljünk az élőhelyükre. Azóta a löszfalhoz vezető utat is leaszfaltozták, a fészkek mellé csemetefákat ültettek. Sütheő László amiatt is aggódik, hogy az érvényes rendezési terv szerint a löszfal (melyben a fészkek vannak) beépítésre szánt területként jelent meg.

„Az ügyben a Győri Rendőrkapitányság nyomozást folytatott természetkárosítás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, majd 2018. november 27-én – mivel az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható – az eljárás felfüggesztéséről határozott" – közölte most kérdésünkre a megyei rendőr-főkapitányság.



Májusban érkezik, mindössze bő három hónapot tölt hazánkban a színpompás gyurgyalag, ám ezen a rövid időszakon múlhat állományának fennmaradása – hívja fel a figyelmet hírlevelében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).



Balsay Sándor, az egyesület megyei csoportjának vezetője úgy látja, minél több embert kellene bevonni a madarak védelmébe. Náluk is egyre több a fiatal segítő, reményeik szerint hamarosan tizenöten járják majd a megyét. A napokban épp Gönyűn, a Dunánál számolják önkéntesekkel együtt az itt telelő vízimadarakat. Ami pedig a gyurgyalagokat illeti: a ménfőcsanaki löszfalat évekkel ezelőtt épp az egyesület tagjai és a helyiek tették rendbe a madarak számára, emiatt is volt fájó a purhabos állatpusztítás. Időközönként egyébként országos gyurgyalagfelmérést is végeznek. A csoportvezető elmondta: a Hanságban a Szentjánosi-csatornánál a vaddisznók taposásai utáni löszrétegbe is üreget vájtak, beköltöztek a madarak, tavalyelőtt nyolc ilyet

számolt meg. A „felső-határban" százszámra vannak fészkek a Mosonszolnok–Albertkázmérpuszta–Várbalog háromszögben, de kedvelik például a ravazdi dombokat is.