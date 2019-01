Virtuális terekben is oktatnak a győri egyetemen

Azáltal, hogy térben helyezzük el a tartalmakat, nagyobb átláthatóságot biztosítunk a tananyagban. Ez az átláthatóság egy logikus rendezettséggel párosulva sokkal hatékonyabbá teszi az összefüggések felismerését, illetve a fontos információk rögzítését. Amikor az egér használatával megmozdul körülöttünk a tér a számítógép képernyőjén, új agyterületek is aktiválódnak"

Dr. Horváth Ildikó szerint az egyetem teljes képzési portfólióját sikerült bevonni a VR-terek tananyagokkal való feltöltésébe. Fotó: Májer Csaba József

– vezet be a kiterjesztett valósághoz kötött oktatás rejtelmeibe Dr. Horváth Ildikó egyetemi docens, a VR Learning Center vezetője.Ahhoz képest, ha csak szöveget olvasnánk, a virtuális térben gyorsan átláthatóan több vizualizációs elem is megjelenhet. Videók, magyarázó hanganyagok, 3D-modellek felhasználásával és összekötésével több szálon keresztül, párhuzamosan lehet bemutatni a folyamatokat. Egy nehezebb tantárgy, például az elektrodinamika esetében így nemcsak a képletek, hanem a levezetések, és az azokhoz kapcsolódó összefüggések, illetve a gyakorlati megvalósulási módok is megjeleníthetők. Emellett olyan, bonyolult eszközökről készült 3D-modellek is elhelyezhetők a térben, amiket a laborokban használnának a diákok. Működés közben tanulmányozhatják, körbejárhatják, felnagyíthatják őket. Egy-egy alkotóelemükre, alkatrészükre ráklikkelve pedig a rájuk vonatkozó leírást kaphatják meg az okos táblákon.A MaxWhere motorra épített VR-terek fejlesztése lehetővé tette a győri egyetem számára, hogy tananyagokkal töltsék fel a kiterjesztett valóságot, a kutatási eredmények beépítésével pedig tovább szélesítsék a felhasználási területeket, és újabb fejlesztéseket valósítsanak meg. Nagyobb, összetettebb projekt esetén több tér párhuzamos használata biztosítja a teljes dokumentációt, az elemek elhelyezését, átlátását. A terek között ugyanúgy “egy klikkel" lehet váltani, mint a jelenlegi 2D-s operációs rendszerek ablakai között. Minden feladatra egy, a tartalomhoz illeszkedő professzionálisan berendezett VR szobát használhatunk. Anyagi korlátok nélkül bővíthetjük a monitorok számát a gyors átlátás érdekében, de akár folyamatszimulációkkal, 3D-s objektumok elhelyezésével, manipulációjával is növelhetjük a felhasználói élményt a hatékony munkavégzés, tanulás, vagy éppen a felhőtlen szórakozás érdekében.A VR terek nagy előnye az egyszerű használat mellett a gyors és egyszerű információmegosztás lehetősége. Letöltés és megnyitás után a teljes berendezett tér minden elemével azonnal rendelkezésre áll, így elkerülhető a rengeteg csatolt fájl részletekben történő elküldése, azok egyesével, különböző felhasználói szoftverekben történő megnyitása.

Csaknem száz tananyagot töltöttünk fel már a rendszerbe. Tulajdonképpen az egyetem teljes képzési portfólióját sikerült bevonnunk, a karok oktatói részt vesznek a tananyagfejlesztésben az informatikától a gyógypedagógián át az építészek tananyagain keresztül az egészségügyi és jogi képzésekig. Sokféle okoseszközről be lehet jelentkezni, az interaktív virtuális tér bármikor, bárhonnan elérhető, bármikor és bárhonnan foglalkozhatnak vele a hallgatók, amennyiszer csak szeretnék. Miközben tanulmányozzák a tananyagot, egymással és tanárukkal is tudnak kommunikálni. A különféle applikációk használatát is abszolút mértékben támogatják a terek"

A felmérések szerint a felhasználók 30-50%-kal hatékonyabban oldják meg a feladatokat ezen a platformon.

- sorolja a módszer előnyeit Dr. Horváth Ildikó.Vagyis egy világiskoláról beszélhetünk, ahol akár az országhatárokon túlra is kiterjedhet az oktatás, vegyes nemzetiségű hallgatókkal. Hiszen a diákok földrajzi korlátok nélkül tudnak bejelentkezni, és a tanáraiknak sem kell fizikailag jelen lenniük egy adott előadóteremben. Ez egyrészt jóval nagyobb szabadságot ad a diákoknak, másrészt jobban ki is szolgálja őket. Harmadrészt pedig nagyon jól illeszkedik az új generációk digitális életmódjához, hiszen felhasznál minden olyan eszközt, amikkel az életüket töltik. Így például közösségi portálokat is.A kiterjesztett valóságban elhelyezett tananyagok egyik előnye, hogy folyamatosan elérhetően nyomon követhetők a kérdések és a válaszok, végigvezetnek azokon az instrukciókon, amik alapján fel kell készülni a vizsgára. Ezzel együtt nagyon költséghatékony a rendszer, szinte bármit le lehet gyártani a VR-térben. Egy járműmérnök képzésben a hallgatók a tanuláshoz nyilvánvalóan nem tudják hazavinni azokat a motorokat, alkatrészeket, amikről tanulniuk kell, viszont a 3D-modellekkel ellátott terekben szabadon körbejárhatók, kipróbálhatók ezek a berendezések. Ha tovább visszük ezt a fonalat, akár egy komplett atomerőművet is fel lehetne építeni ezekben a virtuális terekben.A kiterjesztett valóságban a drága laboratóriumokat is lehet helyettesíteni, amikhez időbeli és térbeli korlátozás nélkül férhetnek hozzá a hallgatók, és nem kell tartani attól sem, hogy a berendezések elromlanak. Ráadásul költséges VR-szemüvegekre sincs szükség. A Széchenyi István Egyetem VR learning kutatócsoportja mérésekre alapozva kimutatta, hogy a feladat összetettségétől függően a felhasználók 30-50%-kal hatékonyabban oldják meg a feladatokat ezen a platformon.A kutatás, fejlesztés, oktatás területén mozgó központ kutatási területei szerteágazóak, elsősorban a kognitív infokommunikáció tudmányterületéhez kapcsolódnak. Vizsgálják a felhasználói attitűdöket, az információátadás és a platformok hatékonyságát, a kiterjesztett valóság és a mesterséges intelligencia összefüggéseit, a digital twin technológia beillesztését, a távoli robotmanipulációt, a Big Data analíziseket. Az előremutató eredményeket pedig rögtön beépítik a fejlesztésekbe, így az oktatásba is. Közel kéttucatnyi kutató, fejlesztő segíti a VR Learning Center munkáját a Széchenyi István Egyetemen.