Videón mutatjuk az öt legtöbb fejtörést okozó körforgalmat Győrben

Nem sebességet mér a kamera



Sok autós azt gondolja a Fehérvári úti körforgalomban, hogy a jelzőlámpákra szerelt kamerák a sebességet mérik. Nos, nem. A kamerák feladata, hogy a kocsisor hosszát vizsgálják. A lámpák nem azonos időközönként váltanak. Ha a rendszer észleli, hogy az egyik úton 15 méternél hosszabb kocsisor torlódik, akkor az abban a sávban közlekedők kapnak plusz 10 másodpercet.



Tilos és balesetveszélyes jobbra fordulni



A Szigethy útról érkezve azonban nem lehet jobbra kanyarodni a belső sávból, kizárólag a külsőből. A tiltó táblát a balesetek csökkentéséért helyezte el a Győri Útkezelő Szervezet a rendőrség javaslatára.

Lengyel barátsággal



A Fehérvári úti körforgalom óriási, több sávos varsói körforgalom alapján épült. 1998-ban közlekedési szakemberek utaztak a lengyel fővárosba, hogy megnézzék a csomópontot. A varsói körforgalom mérete a duplája a győrinek.

2006 júniusában adták át az első jelzőlámpás körforgalmat a Fehérvári út-Ipar utca-Szigethy Attila utca találkozásánál. Az "első" szót nyomatékosítani kell: nem csak Győrben, országosan is ez volt az első jelzőlámpás körforgalom, amit birtokba vehettek a hazai autósok. A ’90-es közepén látszott, hogy komoly gondok vannak a csomóponttal. Sok súlyos baleset történt – köztük halálosak is –, másrészt jelentős kocsisor torlódott csúcsidőben.Az elmúlt 13 évben alig riasztották a mentőket ide. Kisebb koccanásból eleinte sok akadt, mostanra a baleseti statisztikák javultak. "Az első években százas nagyságrendű baleset miatt érkeztek helyszínelni ide és az Árkád előtti körforgalomba a rendőrök. Tavaly 19 koccanás történt a Fehérvári úti körforgalomban, míg az Árkád előtt 23" – kezdte Máthé-Tóth Péter.A Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke szerint három szabályt kell betartani a biztonságért a nagy, spirális körforgalmakban. "Egyrészt fontos tudni, melyik irányban akarunk haladni. Bár az említett két, jelzőlámpás körforgalomban bizonyos pontokon szabad sávot váltani, nem célszerű ezt tenni. Ha mégis így döntünk, feltétlenül nézzünk a visszapillantóba. Végül, de nem utolsósorban: a körforgalomban ne haladjunk párhuzamosan másik autóssal, inkább legyünk kicsivel előtte vagy utána" – mondta Máthé-Tóth Péter. A győri oktatók többsége is azt javasolja, hogy "hanyagoljuk" a sávváltást és legalább a csomópont előtt 200 méterrel döntsünk az irányról a táblák segítségével.Az irányválasztás akkor a legnehezebb, ha az 1-es főútról érkezünk az Árkád körforgalom elé. A Bisinger híd alatt, a tüzépek mellett csak kis tábla mutatja a lehetséges irányokat. A jelzés grafikája csigára emlékeztet, a megoldás finoman fogalmazva sem szerencsés. Az Árkáddal melletti csomópont a jóval szűkebb terület miatt egyébként is kevésbé "letisztult", mint a Fehérvári úti körforgalom. Utóbbi óránként átlagosan 7000 járművet ereszt át különösebb fennakadások nélkül. Napi szinten ez közel 45 ezer járművet jelent. Bár a bevásárlóközpont közelében kevesebb jármű fordul meg, mégis több a baleset itt. Ennek oka feltehetőleg az is, hogy az Árkádba és a belvárosi programokra több család érkezik távolabbi településekről, Szlovákiából.A kisalföldi megyeszékhelyen vannak mini körforgalmak (a színház mellett a Teleki utcában vagy az Árkád mögötti "dupla mini"), kompakt, átlagos méretűek (az adyvárosi körforgalmak tartoznak ide), vagy spirális körforgalmak, mint az 1-es főúton az Audi főbejáratához és a likócsi laktanyához vezető csomópont. Utóbbi útburkolati jeleinek újrafestése időszerű. "Az 1-es főúton a likócsi körforgalom festését az idei évben tervezzük – a kijelölt gyalogos átkelőhely burkolati jeleinek kivételével –, elsősorban a terelő és a záró vonalakat" – válaszolta kérdésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs vezetője.Visszatérve a körforgalmak típusaihoz: párhuzamos körforgalom nincs Győrben – erre a legközelebbi példa Veszprémben van a 82-es főút mentén –, de a közlekedési szakemberek szerint emiatt ne legyen hiányérzetünk. A párhuzamos körforgalmakban rengeteg a baleset, nem véletlen, hogy Veszprémben is bójákkal határolják el a két sávot a csomópontban. A körforgalmak evolúciójának csúcsán jelenleg a turbóforgalmak állnak. Ezt a '90-es években Hollandiában fejlesztették, legfeljebb négy, egymástól 90 fokkal elválasztott ága lehet. Szabadhegy, Nádorváros, Marcalváros és Adyváros két turbókörforgalom segítségével jutott levegőhöz pár éve.2017-ben nem csupán turbókörforgalom épült a 82-es és a Szauter út találkozásánál. Kétszer kétsávossá bővült az a 200 méteres útszakasz is, amely összeköti a kereszteződést a köztemető előtti kisebb, de ugyanezen elv alapján működő körforgalommal. Ezt két körforgalmat rövid időn belül megkedvelték az autósok, valóban segíti a közlekedést. Egyedül akkor torlódik a kocsisor, ha vonat érkezik a Győr-Pápa-Celldömölk vasúti vonalon. Ezt a problémát kizárólag a 82-es főút győrioldhatja meg.Tavaly év elejéna kisalföldi megyeszékhely két legfiatalabb turbókörforgalma a Metro áruháznál. Utóbbi csomópontok trükkösebbek, mint a Szauter úti "testvérek". Itt is szűk a terület, akárcsak az Árkád előtti csomópontnál. Ezért a körforgalmak belső sávjában törés van, így élesen kell behajtani mindkét sávba, főleg Pápa felől jövet. A 83-as főút győri szakaszán annyira jelentős a forgalom, hogy csúcsidőben továbbra is torlódásokra kell számítani itt, főleg a sztráda lehajtóágán. Ám ami a leglényegesebb: ez a csomópont is klasszisokkal biztonságosabb lett. Korábban a Metro közelében többen életüket vesztették.