Veszélyben a győri bérlakás: 3 gyermeket nevel az elvált anya, aki több millió forintot vár hiába

Kállainé Nagy Mónika három kiskorú gyermekről gondoskodik.

Ha támogatást adna

Sok elvált anya kerül nehéz helyzetbe amiatt, mert nem kap tartásdíjat. Sajnos igaz ez Kállainé Nagy Mónikára is, aki több millió forintot vár hiába, miközben három gyermeket nevel egy győri Ipar utcai bérlakásban. Miután neki tartoznak, ő is tartozást halmozott fel: 300 ezer forint lakbérrel maradt el a Győr-Szol zrt.-nél. Ha nem tud törleszteni, nem hosszabbítják meg a bérleti szerződését.Pedig ő mindent igyekszik megtenni, hogy a felszínen maradjon. Heti hat napot dolgozik egy munkaközvetítőn keresztül az Audi győri gyárában, s közben fiairól is gondoskodnia kell, akik közül az egyik még csak óvodás.Olvasóink támogatása révén – talán utolsó szalmaszálként – 150 ezer forintos támogatást nyújtottunk át a családnak, bízva abban, hogy az anyának sikerült elérni, hogy fedél maradjon a fejük felett.