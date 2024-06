SKORPIÓ

A megérzések tévútra vihetnek szombaton. Most alapból is érzékenyebben reagálsz mindenre. A legjobb, ha a nyugalmat, a teljes kikapcsolódást választod, mert így minden feszültségből kimaradsz. Már csak ezért is megéri. Ha mégis útra kelsz, legyél nagyon óvatos a közlekedésben.