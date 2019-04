Vendégmunkások, gyorshajtók, kéregetők Győrben - interjú a városi rendőrkapitánnyal

– Több közvélemény-kutatás alapján az elmúlt évtizedekben jelentősen javult a rendőri munka megítélése – válaszolta Váczi Attila, Győr rendőrfőkapitánya. – Hosszú ideje törekszünk arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a lakosságot és a rendőröket. Már az oviban ott vagyunk különböző programokkal, melyek arra hivatottak, hogy a kicsik játékos körülmények között ismerjék meg a munkánkat, és tudják, hogy a bajban nyugodtan fordulhatnak egyenruhás kollégáimhoz. Cél, hogy az egyenruha látványa ne legyen idegen.



– Szabálykövetőbbek lettünk az elmúlt évtizedek alatt?

Váczi Attila városi rendőrkapitány. Fotó: Bertleff András – Úgy vélem, igen: az állampolgárok döntő többségére az a jellemző, ha elkövet egy szabályszegést, elfogadja a cselekményért járó szankciót, nem próbál meg a következmények alól kibújni.

– Melyek a leggyakoribb lakossági panaszok?

– Még mindig a csendháborításhoz, parkoláshoz és egyes útszakaszokon történő szabálytalan közlekedéshez köthető a legtöbb bejelentés. Most, a jó idő beköszöntével például a szórakozóhelyek környékén több a hangoskodó, randalírozó, erről érkezik több bejelentés. A kapitányság megerősített közrendvédelmi járőrszolgálata a garancia a rend fenntartására.

– Vannak gócpontok, veszélyes helyek Győrben? Régen voltak, hogy csak kettőt mondjak: Újváros és a Bán Aladár utca egyes részei.

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy időről időre születnek a városban olyan helyszínek, amelyek az átlagosnál nagyobb odafigyelést igényelnek. Ilyen esetekben visszatérő ellenőrzéseket, célirányos akciókat tartunk, melyek azt hivatottak szolgálni, hogy az ott lakók és az oda látogatók közbiztonságérzete javuljon. Ezekbe az ellenőrzésekbe minden esetben bevonjuk az együttműködő szervezeteket, biztosítva a szokottnál sokkal összetettebb kontrollt.

– Két éve a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények országos listáján Győr a középmezőnyben volt. Mi most a helyzet?

– A legfrissebb statisztikai adatok alapján is a kevésbé fertőzött területek közt vagyunk, ami jó eredmény, tekintve, hogy Győr igazi nagyváros, minden nagyvárosra jellemző sajátos jeggyel.

– Nagyvárosi jegyek: mint például kéregetők, drogterjesztők?

– Koldulás is előfordul Győrben, de agresszív, nagy területet lefedő koldulókról régen kaptunk bejelentést. Vannak kéregetők a belvárosban, a sétálóutcában, de ott van folyamatos mozgóőri szolgálatunk, amely saját észlelés vagy bejelentés esetén azonnal intézkedik. Kijelenthetem, hogy iparágszerű koldulás nincs Győrben. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények minden lehetséges előfordulási formájára reagálunk. A társadalom egészséges fejlődéséhez nincs szükség ilyen mérgekre. Azon dolgozunk, hogy a lehető legszélesebb körben fel tudjunk lépni a kábítószert terjesztőkkel szemben, és minél több emberhez eljusson a kábítószer-használat veszélyeit ismertető bűnmegelőzési propagandánk.



– Tavaly egy időben kisbusszal hozták Győrbe a piros lámpánál koldulókat.

– Igen, volt két-három nap, mikor megjelentek a városban ilyen személyek, de az állampolgárok bejelentései és a gyors, hatékony rendőri fellépés meghozták a várt eredményt.



– Sokan költöznek Győrbe Kelet-Magyarországról. Ez milyen gondokkal jár?

– Sokszor nem tudjuk, hogy kik érkeznek, hol laknak. Nehéz ellenőriznünk a munkásszállá-

sokon, a munkásszállóként üzemelő lakásokban ideiglenesen élőket. Ezeken a helyeken jellemző az erőszakos, garázda jellegű cselekmény, testi sértés és különféle vagyon elleni bűncselekmény – az ott lakók sokszor egymást is meglopják, pénz, telefon tűnik el a leggyakrabban. Az ilyen esetek felderítése sok feladatot ad. A városban megjelentek a külföldi munkavállalók, a szerb és ukrán vendégmunkások is.



– Nekünk is telefonált már olvasó, hogy nem érti a lépcsőházában szerelőket, mert nem beszélnek magyarul.

– Bizony, ahogy Győr fejlődik, egyre nagyobb számban kell a munkáskéz. Nincs ezzel gond, ha az érkezők betartják a szabályokat.



– Tavaly nőtt a feldolgozott bűncselekmények száma.

– Igen, azonban sokakat érintő, a közbiztonságérzetet hátrányosan befolyásoló cselekmények jellemzően nem voltak. Győr a gazdasági, kulturális vagy társadalmi életben betöltött szerepe folytán az ország élmezőnyéhez tartozik, azon dolgozunk, hogy ez a rendészeti és bűnügyi mutatókban is így legyen. A rablások, kifosztások, testi sértések, garázdaságok, gépjárműfeltörések és -rongálások számát sikerült csökkentenünk.



– Sok panaszt kapunk gyorshajtásról – például a Szent István útról.

– A Szent István úton a legtöbb gond inkább a kamionok engedély nélküli behajtásával van. A gyorshajtásról annyit: ahogy javul az útjaink minősége, úgy hajtanak egyre többen gyorsan. A közlekedésrendészeti kollégák változatos módszerekkel folyamatosan szűrik az ittas vezetőket, a gyorshajtókat, a szabályszegőket. Azt tudni kell, hogy a sebességhatár nem azért van, hogy vegzáljuk az állampolgárokat. Szakemberek állapították meg, hogy mi az a maximális sebesség, amellyel közlekedve biztonságosan, 90–95 százalékban kivédhető egy váratlan szituációban a sérüléssel járó baleset. Tavaly kevesebben haltak meg útjainkon. Idén a mezőörsi, hét ember halálával járó karambol kapcsán hívnám fel a közlekedők figyelmét arra, hogy kellő körültekintéssel válasszák meg a sebességüket, mindenkit hazavárnak. Ezért is idén kiemelt feladatunk a gyorshajtók szűrése, ugyanis a gyorshajtás tavaly is vezető baleseti ok volt.