Vehofsics Erzsébet fotókiállítását nyitották meg a Gyárvárosi Művelődési Házban Győrben - galéria

Pénteken délután öt órakor a Gyárvárosi Művelődési Házban, a magyar kultúra hete programsorozat keretében nyílt, "Szavakkal festett képek" címmel fotókiállítás, a Gyárvárosi Művelődési Házban. A nagyszámú művészetet pártolók, izgatottan nézegették a különleges fotókat , amelyet Vehofsics Erzsébet amatőr fotós munkáiból és Gősi Vali költő verseivel láthatott a közönség. A kiállítást Szigeti Endre nyitotta meg.A hosszas készülődés a kiállításmegnyitóra meghozta gyümölcsét. A csodálatos látásszemlélettel bíró amatőr fotós, láttatja a természet néma zaját, az őszi szépségben pompázó teret, de az apró növények gyönyörű tükörképét is visszaadja a látogató számára. A fotók önállóan is megállják helyüket, csakúgy, mint Gősi Vali verseiből is lehetne egy egész estét betöltő felolvasó estet tartani, azonban együtt egy összegyúrt formát hoznak a felszínre, egy olyan egyedi csodát, melyet csak az ő közös páros gondolkodásuk tud kieszközölni a bemutatkozás alkalmával. A két alkotó két különböző egyéniség, azonban a természet iránti rajongás, a művészet, az irodalom, a szavak formálta életforma közötti életérzés, ott lapul mindkettejük szívében.A fotókhoz párosuló verssorokban ott rejtőzködik a téma szavakba öltött kitejesedése, amely csokorba köti a múltat, a jövőt és az elképzelt valóságelemeket. A kiállítás február 22.-ig tekinthető meg.