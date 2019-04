Védik a szép házakat Gönyűn - videón, fotókon mutatjuk az egyik gyöngyszemet

Többször írtunk róla, hogy az igényes házépítés nem éli virágkorát Győr környékén – tisztelet a kivételnek. Általában az a vezérelv, hogy minél kisebb területre minél több lakást húzzanak. Az otthonokat övező zöld területeket pedig a lehető legkisebbre szabják.Gönyű településképi arculati kézikönyve tavaly készült el. "Célunk, hogy ösztönözzük a helyi építészeti hagyományok őrzését. A kézikönyv révén az építkezők ötletesen használhatják a falura jellemző formákat, színeket az új házak tervezésekor" – mondta Major Gábor, Gönyű polgármestere."A listán szereplő egyedi ingatlanok jó példával szolgálnak arra, hogyan kapcsolódhat a múlt öröksége napjaink otthonteremtésével. Reményeink szerint mind több ingatlantulajdonos veszi figyelembe építkezés, felújítás során a könyv ajánlásait. Így a község utcáin sétálók egységes, harmonikus képpel találkozhatnak" – tette hozzá dr. Szigethy Balázs, a község jegyzője. Az előkészítő munka során a település lakói véleményükkel segítették a kézikönyv írását. Sokan mondták el, hogy milyen környezetben élnének.A kiemelt ingatlanok tulajdonosait hangulatos, családias ünnepségen fogadták a községházán. Mindannyian egyedi tűzzománc táblát vettek át, amelyeket Fehér Margit és Fehér Kornélia gönyűi képzőművészek égettek.Több gönyűi lakóház mellett a gyógyszertár, az egészségház, a postaépület, illetve az evangélikus és református templom is egyedi jelölést kapott. A település címerével díszített táblák az épületek falain hirdetik az építészeti, esztétikai értékeket Gönyűn.Dr. Veöreös András, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezetőkiválónak nevezte a gönyűi kezdeményezést. "A védett épületek sajátja, hogy több generáció ítéli őrzendőnek azokat. Az idő dönti el, mit tartunk értéknek. Érdemes fejben tartani: ronda házat ugyanolyan drága építeni, mint szépet" – közölte dr. Veöreös András.Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára és az örökségvédelmi hatóság munkatársa hozzátette: "Ausztriában, Csehországban 40 ezer védett épület áll. Nálunk 11 ezer. Szomorú, hogy gyakran hallani olyan hangokat, hogy ez a 11 ezres szám is magas".Végezetül, pillantsanak be az egyik kitüntetett, a Soltész-család portájára. A házikót a második világégés előtt építették mesteremberek. Kezük munkája látszik a hangulatos tereken, falakon."Mindig van mit csiszolni a házikón. A tetőt nem szeretnénk cserélni, régi cserepekkel pótoljuk a törötteket" – hallottuk Soltész Lászlótól. Felesége, Judit asszony a csodás kertben kalauzolt minket. A kerítés mellett öreg cseresznyefa virágzott, miközben a telek másik végében a Duna csordogált. Idilli volt.