Vasárnap még Győr a fröccs fővárosa - újabb fotók a rendezvényről

Szombaton folytatódtak a Rotary Fröccsnapok eseményei. A Fröccsteraszon délután a Török Ádám--Fehér Ádám blues-rock duó műsorát láthatták, hallhatták a nézők. A nagyszínpadi programot, az LGT emlékzenekar koncertjét, nagyon sokan várták. Nem csalódtak! Remek produkcióban volt részünk. Az énekes, Süle Zsolt és a nyolc kiváló zenész minőségi élménnyel szolgált. Estére szinte megtelt a tér.Nagy a varázsa a rockabillys műsoroknak. A Ricky and the Drunken Saliors a fiatalok körében nagyon ismert és kedvelt együttes. Fergeteges koncertet adtak. Nem csak hallgatták és tapsolták a jobbnál jobb számokat, de sokan táncra is perdültek. Üröm az örömben, hogy a műsor közben elkezdett esni az eső, majd zivatar is átvonult a város felett.A hangulatot ez sem tudta elrontani! Akik kitartóak voltak az eső ellenére, jól szórakoztak. Vasárnap folytatás, amennyiben az időjárás is engedi - tudósította szerkesztőségünket Bögi Tamás.

Pénteken írtuk

Pénteken délután 6 órakor dr. Varga Gábor, a Rotary Club Győr soros elnöke nyitja meg a XV. Győri Rotary Fröccsnapokat a Széchenyi téren. A július 28-ig tartó rendezvényen a vendégeknek számos zenei programot, különleges kiállításokat és játékot, és sok-sok friss fröccsöt kínálnak a szervezők.A faházak pénteken és holnap 16-tól 23 óráig, vasárnap 16-tól 22 óráig tartanak nyitva. Mindhárom nap a Rotary klubok faházaiban jótékonysági fröccskínálás és zsíros kenyér várja a látogatókat. Emellett pénteken 12-től 19 óráig, vasárnap 10-től 12 óráig szódás lovas kocsi járja körbe a belvárost és frissítőt biztosít a járókelőknek.A zenei programok helyszíne a Nagyszínpad és a fröccsterasz, ahol többek között a Friends Big Band & Mujahid Zoltán, Kárász Eszter és Váray László, a Török Ádám, Fehér Ádám Duó, az LGT Emlékzenekar, a Los Orangutanes, a Füred Dixieland Band és Falusi Mariann lép fel.