Vásárcsarnok felújítása - A sátor mellé költöznek az árusok a térről Győrben

A csarnokhoz tartozó parkolólemez építése és magának az épületnek a rekonstrukciója megfelelően halad, s most a korábban ismertetett ütemterv szerint megkezdődik a Tesco áruház előtti tér átalakítása is. Ez azt jelenti, hogy az eddig a téren árusító kereskedők innen elköltöznek, és a kivitelező megkezdi az előkészületeket, majd munkaterületként lezárja a teret.A piacsátornak a déli, könyvtár felőli oldalán futó kerítését ezekben a napokban helyezik át, egészen a Herman Ottó utca könyvtár előtt elhaladó szakaszának széléig. Az árusok tehát elkerített, a sátor és a közút közötti területen, két sorban helyezkednek majd el, a két sor között a vásárlók számára sétautat alakítanak ki.Az eddig a Tesco téren árusító kereskedők mindegyike megtalálható lesz az ideiglenes sátor mellett, a vásárlók továbbra is a megszokott választékot találják meg az új helyen is.A változás miatt a Herman Ottó utca könyvtár előtti szakaszán, a piacsátor felé eső oldalon lévő parkolóhelyek átmenetileg megszűnnek – hiszen ide kerül a kereskedői árusítóhelyek egy része –, egyéb változás a közúti közlekedésben egyelőre nem várható.