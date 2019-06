Van-e szebb megszólítás, mint a nővér? - diplomaátadó az Egészség- és Sporttudományi Karon

A Széchenyi István Egyetem aulájában rendezték a diplomaátadó ünnepélyt.

Kakuszi-Knáb István veszi át diplomáját Dr. Szakály Zsolttól.

Dr. Fehér Rózsa dékánhelyettes köszöntőjében arra biztatta a fiatalokat, hogy törekedjenek a világ megértésére. „Szándékunk szerint úgy tanítottuk önöket, hogy rendelkezzenek tudással és szívvel a világ jobbá tételéhez. Egészség- és sporttudományi területen szerezték meg tudásukat. Ugye tudják, hogy nehéz dolguk lesz, mert a mi hazánkban a sporthoz és egészséghez mindenki ért" – mondta a dékánhelyettes. Rávilágított arra, hogy a sport és rekreációszervezés alap- és mesterképzésén diplomájukat átvevő hallgatók már az egyetemi évek alatt is sportversenyeket, diákolimpiát rendeztek. Az egészségügyi szervezők segítik megtalálni a testi-lelki megújulást az egészségturizmusban. Az egészségbiztosítási szakon végzettekre nem kevesebb, mint szakterületük reformja vár. Szülésznőnek lenni olyan hivatás, amelyet minden nap csodálattal látunk, és van-e szebb megszólítás, mint a „nővér", aki nem hagyja, hogy betegen kiszolgáltatottak legyünk, aki beszéli a szeretet nyelvét.„Ne felejtsék el, hogy értelmiséginek lenni nem csupán magánügy, hanem közügy. A közösséggel szembeni kötelezettséget is magában foglaló létforma. Immáron önökön is múlik, hogy az egyetemen megszerzett tudást méltó módon használva lesznek-e ebben a hazában, akik tükröt tartanak, és olyan polgárok, akik hajlandók abba belenézni" – fordult a végzősökhöz Dr. Fehér Rózsa, sok boldogságot kívánva a friss diplomásoknak.Az ünnepély hallgatói díjak átadásával folytatódott. Pro Auditoribus emléklapot vehetett át Egyed Sára, Horányi Gábor Dénes, Kettinger Kitti, Kóczán Rebeka, Kosztrics Patrícia, Somlai Zsanett, Szalai Klaudia. Pro Auditoribus díj oklevél minősítésében részesült Gosztola Lívia Mária és Németh Pálma.A diplomák átadása után a hallgatók képviselőinek – Szalai Klaudia, Nagy Petra, Somlai Zsanett, Gosztola Lívia, Sánta András – eskütételét Dr. Szakály Zsolt dékánhelyettes fogadta a paedumnál. Miután elhangzott a Szózat, és az ünnepély lezárásaként a zászlóvivő vezetésével az Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia, Dr. Fehér Rózsa, Dr. Szakály Zsolt alkotta elnökség kivonult az aulából, szeretteik magukhoz ölelhették a frissdiplomásokat.Az egyik ünnepelt, Kakuszi-Knáb István a rekreáció mesterszakon végzett, miután Szegeden megszerezte a gyógytornász képesítést. Valószínű, hogy ezt követően sem fordít hátat az iskolapadnak, következhet a doktori képzés a fittség-termelékenység kutatási területén. A Széchenyi István Egyetemről nagyon jó emlékeket visz magával, diáktársairól és az oktatókról egyaránt. István az Audi Hungaria gyógytornásza. Cége nagy gondot fordít a munkavállalók egészségére, ezért gyógytorna-kezeléseket biztosít számukra, hogy kevesebb időt kelljen betegszabadságon tölteniük. Ha valakinek például térdszalag szakadása volt, így hamarabb felépülhet.Naponta általában tizenöt ügyfele van, leggyakrabban gerincproblémákkal fordulnak hozzá, vagy a kezükre, könyökükre kérnek kezelést a kollégák. Az ülőmunka porckorongsérvvel járhat. Emellett a sportsérüléseket is rehabilitálják. Amikor azt kérdezzük, hogy mire figyeljünk egy átlagos munkahelyen, főleg, ha ülünk egész nap, a rekreációs szakember a helyes testtartásra hívja fel a figyelmet, és nemcsak a munka közben. Fontos, hogy mozogjunk, sportoljunk sokat, elegendő időt fordítsunk arra, hogy regenerálódni tudjunk.