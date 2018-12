Vállalkozást üzemeltetnek a tanulók Győrben

„Kívánja megnézni a kínálatunkat?" – kérdezi tőlem Kovács Tamás, a BioLand marketingese, és a kezembe nyom egy katalógust. Társaikészségesen várják a válaszom. De mehetek egy standdal arrébb is, mert a választék széles: pékség, teázó, utazási iroda, autókereskedés, edzőterem vagy éppen űrutazást hirdető cég áll a rendelkezésemre. Mindannyian diákcégek, Kovács Tamás és társai még tanulók, Tamás éppen a győri Deák Ferenc-iskola 11. e osztályába jár.A Széchenyi-egyetem Apáczai karának tornatermében tegnap gyakorlócégek mutatták meg magukat. A 17 diákcégből tíz Deákos volt, hét külföldről érkezett, Belgiumból illetve a Kárpát-medence magyarságát képviselve.„A tanulók szimulált üzleti vállalkozásokban sajátíthatják el azokat a készségeket és képességeket, amelyek az üzleti életben hasznosak lehetnek – tájékoztatta lapunkat Kissné Kovács Katalin közgazdász tanár, szervező. A gyerekek alapította cégek szaktanárok segítségével úgy működnek, mint a való életben – persze pénzmozgás nincs. A kiállítás végén a legjobbakat díjazták is.„Magyarországon mi vezettük be a tanirodai oktatást a kilencvenes évek elején – avatott be Kovácsné Zimborás Ágnes, az ötletgazda Deák-iskola igazgatója. – Nagy siker, hogy az európai központ iskolánkat bízta meg, a következő tanévtől újra életre hívja a az országos cégszolgálatot, és ennek a Deák legyen a lelke."A kézműves termékeket forgalmazó BioLand Kft., a Deák-iskola gyakorlócége legutóbb Bécsben és Dornbirnben járt kiállításon, ott mutatták be joghurtjaikat, a húsokat, finom söröket. A diákcég régóta létezik, az alkalmazottak mindig az iskola 10 és 11. évfolyamába járók közül kerülnek ki.