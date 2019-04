Vakvezető kutyák világnapja - Győri gazdi: az életemet bízom rá - Fotók

Egyre jobban kiismerjük egymást, elmélyült a kapcsolatunk, a kötődésünk az elmúlt két évben. Sokszor "szavak nélkül" is tudjuk, hogy mit szeretne a másik

Gesztenye most 4 éves, ez a kép 2 éves korában készült róla. Fotók: Cseh Róbert

Borsodi Erzsébet igazi társra lelt kutyája személyében.

A gazdinak tudnia kell tájékozódni és a megfelelő szavakkal, gesztusokkal irányítani a kutyát, aki nem tesz mást, mint akadálytól akadályig biztonságban elvezeti őt.

Ne zavarjuk meg simogatással,

Ne engedjük rá kutyánkat,

Ne adjunk neki ételt,

Ne csalogassuk, vagy fütyörésszünk neki!

Hallássérült-segítő,

Mozgássérült-segítő,

Rohamjelző,

Személyi-segítő,

Vakvezető,

Terápiás.

"Múltkor játékból ellopta a papucsomat. Megmutattam neki egy jutalomfalatot, és megkértem: ha visszahozod, ez a tiéd lehet. Nagy kópé volt, rögtön indult a papucsomért".

- meséli kutyusáról, Gesztenyéről Borsodi Erzsébet, aki jobb szemének világát 8, a bal oldalit 18 évesen vesztette el.A győri nő napi rendszerességgel közlekedik Gesztenyével:"Szociális munkás a végzettségem, mentorként dolgozom. Új hobbim a futás, ahová második hónapja járok Gesztenye segítségével".Ha lekerül a hám, ő is olyan, mint a legtöbb kutyus: játékossága nem ismer határokat. Alig akad olyan hely a lakásban, ahol ne lenne valamilyen játék, és a kutyafuttatóba is gyakran eljárnak. "Fontos, hogy találkozzon más kutyákkal, és sok lehetősége legyen játszani".Borsodi Erzsébet több szervezet és egyesület munkatársaival jó kapcsolatot ápol, így jól tudja, szükség lenne még több vakvezető kutyára."Gesztenye a harmadik kutyám. Korábban Mira, egy fekete labrador és Speedy, egy golden retriever volt fő segítségem, társam. Az életemet bíztam, bízom rájuk".A kutyusok. Ezt megelőzi egy profi felkészítés.Majd ha "nyugdíjba megy" a kutya, akkor vagy ott marad a gazdival, vagy ha ő nem tud tovább gondoskodni róla, keresnek neki egy megfelelő befogadócsaládot.A vakvezető kutya fő feladata, hogy a látássérült embert biztonságosan vezesse a közúti forgalomban. Jelzi az akadályokat, és biztonságosan kikerüli azokat.Utat keres bonyolultabb akadályok esetén, valamint megkeres és jelez bizonyos dolgokat (például gyalogátkelő, lépcső, ajtó).A vakvezető kutyák legfontosabb ismertető jele a hám, amit munka közben folyamatosan viselnek. Ezek általában piros színűek és mindig látható rajtuk a kiképző intézmény logója.Mire figyeljünk, ha ilyen kutyussal találkozunk?Magyarországon hat típusa van a segítőkutyáknak:Borsodi Erzsébet azt tapasztalja, hogy sok élethelyzetben hiányzik a győriek toleranciája, türelme, és erre példát is hozott.Előfordult például, hogy fehér botjával és Gesztenyével kelt át az úttesten, hiszen balról és jobbról is megállt a kocsisor, valamelyik hátrébb álló sofőr viszont képtelen volt várni, és megelőzte az elsőbbséget adókat, szinte egyik pillanatról a másikra rontott rá a zebrára."Gesztenye és én együtt ugrottunk félre, mindketten reflexszerűen viselkedtünk". Szerencsére nem lett baj.Gesztenye egyébként minden gondoskodást megkap gazdijától. Mindig a megszokott időben kap finom eledelt, és alkalomadtán jutalomfalat is jár neki.A játék sosem marad el, hol otthon, hol a futtatóban, a fő, hogy mindketten jól és biztonságban érezzék magukat.