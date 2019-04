Útra kelt az ország: erős a forgalom az utakon, a megye rendőrei is segítik a közlekedőket

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy a következő napokban is körültekintően vezessenek, a telítettebb gyorsforgalmi- és főutakon tartsák be a megfelelő követési távolságot, hogy elkerülhessék a ráfutásos baleseteket, számoljanak hosszabb menetidővel és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaságunk Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu -n, de érdemes navigációs alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonaluk megtervezéséhez.