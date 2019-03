Ünnepi szenátusi ülés a győri Széchenyi-egyetemen

Mi magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden tavasszal, miközben átélhetjük a megújulás örömét, egyben történelmünk nagy tetteire is büszkén emlékezhetünk. 1848 március idusának jelentősége évszázados távlatokból sem fakul meg, üzenete, értéke máig él, és arra inspirál bennünket, hogy méltók legyünk elődeink örökségére"

Dr. Várlaki Péter, a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktora. Fotó: Májer Csaba József

1A doktori fogadalomtétel.

– mondta a Széchenyi István Egyetem ünnepi szenátusi ülésén, köszöntőjében Dr. Földesi Péter rektor.Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár Kálóczy Lajos alakját és gondolatait idézte meg, hiszen ő „méltó módon tudja a jelen korban is közvetíteni a magyarság, a nemzet küldetését". Emlékeztetett arra, hogy Kálóczy Lajos születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. Dr. Fekete Dávid alpolgármester arról beszélt, hogy a haza és haladás jelszót a tudós közösség is magénak vallotta a reformkor éveiben.Az ünnepi szenátusi ülésen professzor emeritus címet adományoztak Dr. Szabó Ferenc részére. A Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták Dr. Gáspár Lászlót és Dr. Várlaki Pétert. Dr. Gáspár László 2000 és 2013 között a győri Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, azóta professzor emeritus. Szakmai tevékenységét 380 publikációja és 468 szakmai előadása is fémjelzi. Dr. Várlaki Péter fiatal tanársegédként kezdte oktatói pályáját a Győrbe frissen települt főiskolán. Évtizedekkel később az MTA doktoraként, egyetemi tanárként tért vissza, a már egyetemmé vált intézménybe. 2017-től az egyetem professzor emeritusa.A tiszteletbeli doktorrá avatást a címzetes egyetemi oktatói címek átadása követte. A Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense lett Moór Gyula gépészmérnök, Németh Péter, a győri ComTech Kft. fejlesztésvezető-helyettese, Óberling József, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője és Sárdi Tibor pénzügyi szakember.Az ünnepi szenátusi ülés doktoravatással folytatódott. Az egyetem öt különböző karáról tizennyolcan vehették át doktori oklevelüket: Nyakas Levente, Bódis Tamás, Hencz Csaba Imre, Wolf Ákos, Katona József, Albert Tóth Attila, Gombos Szandra, Kovács Előd Péter, Lévai András, Máté Tünde, Nick Gábor András, Páthy Ádám, Printz-Markó Erzsébet, Uszkai Andrea, Domonkos Zsolt, Forró-Rózsa Eszter, Kovács Endre József, Thieu Ngoc Lan Phuong.Habilitációs oklevelet vehetett át Dr. Fekete Gusztáv, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docense, Dr. Juhász Tímea, a Hostlogic Zrt. SAP tanácsadója, Lőrinczné Dr. Bence Edit, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára, és Dr. Jakab Péter Pál, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docense. Az ünnepi szenátusi ülés Pedagógus Szolgálati Érdemérem átadásával zárult. Az emberi erőforrások minisztere Dr. Lenkovics Barnabás professzor emeritus számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött négy évtized elismeréseként adományozta az emlékérmet.