Ünnepeltek a tűzoltók és a kéményseprők

Győr-Moson-Sopron megyéből egy kollégánkat soron kívül előléptettek, egy másik pedig tárgyjutalmat kapott kiemelkedő munkájáért. Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként soron kívül előléptette tűzoltó alezredessé Nagy András tűzoltó őrnagyot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetőjét, valamint beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként ajándéktárgy elismerésben részesítette: Niczki Róbert tűzoltó zászlóst, a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát.

A rendezvényen belügyminiszteri és főigazgatói elismeréseket, előléptetéseket adtak át. Köszöntőt az országos tűzoltósági főfelügyelő mondott, aki mindazokról beszélt, akikre a tűzoltó-társadalom mindig is büszke volt és büszke lesz.Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok emlékeztetett arra, hogy május negyedike immár huszonnyolc éve hivatalosan is a tűzoltók napja Magyarországon. Ez az a nap, amikor időt kell szakítani arra, hogy megünnepeljük mindazt, amire büszkék vagyunk – fogalmazott az országos főfelügyelő. Mint Bérczi László kijelentette, a tűzoltók büszkék védőszentjükre, Szent Flóriánra, aki megtestesítette a tűzoltói hivatás lényegét: az emberséget, a tisztességet, a becsületet, az önzetlen segítni akarást, a bátorságot, bajtársiasságot és a hivatás iránti alázatot. Büszkék emellett Gróf Széchenyi Ödönre, a hazai hivatásos tűzoltóság megalapítójára, arra, hogy hivatásos, önkéntes, létesítményi és önkormányzati tűzoltók együtt ünnepelnek. „Büszkék vagyunk, hogy a tűzoltói hivatást az egész társadalom töretlen megbecsülése övezi, ugyanakkor mindannyiunk felelőssége, hogy megtartsuk és erősítsük az emberek bizalmát." – folytatta a sort a tábornok. A ma tűzoltói büszkék nagy elődeikre és hősi halottaikra is, mondta a főfelügyelő, ahogy büszkék a már elért eredményekre és a jövőbeni célokra is. Külön köszöntötte a szervezet kéményseprőit is, hiszen Szent Flóriánt, a tüzes mesterségek védőszentjét ők is ünneplik május negyedikén. Végezetül a tábornok úgy fogalmazott, a tűzoltók büszkék az őket támogató családtagokra, hiszen ők azok, akik megteremtik azt a hátteret, amellyel a szolgálatba induló kollégák maximálisan tudnak teljesíteni.A tűzoltósági főfelügyelő szavait a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi műsora követte, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője elismeréseket adott át. Az ünnepség ezt követően a Tűzoltóság hősi halottainak emlékhelyén folytatódott, ahol előbb az országos katasztrófavédelmi főigazgató és általános helyettese, Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, majd dr. Bérczi László, országos tűzoltósági főfelügyelő, Sándor László tűzoltó alezredes, tűzoltósági főosztályvezető-helyettes és Barta-Vámos László tűzoltó őrnagy, a tűzvédelmi és kéményseprőipari-szabályozási főosztály megbízott vezetője koszorúzott. A rendezvény a Szózat hangjaival ért véget.Az ünnepség után tartott fogadáson Erdélyi Krisztián főigazgató-helyettes mondott pohárköszöntőt. Miután gratulált az elismerésben részesülteknek, úgy fogalmazott, ők tulajdonképpen a mai kor szent flóriánjai. Mert ma igenis vannak ilyenek, csak szürke eminenciásként járnak közöttünk: ők azok, akik riasztáskor segíteni indulnak, vagy egy irodában végeznek hatósági munkát, intézik a gazdasági ügyeket, hogy a tűzoltók dolgozni tudjanak, vagy éppen ellenőrzik és tisztítják a kéményeket, ezzel is őrködve az emberek biztonsága felett. Összeköti őket a tenni-, segíteni akarás, a becsületes munka és a büszkeség – tette hozzá Erdélyi Krisztián.