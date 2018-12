Több fekvő- és a járóbeteget fogadott a Petz-kórház, s több műtétet is végrehajtott, mint egy évvel ezelőtt - derült ki a főigazgató évzáró értekezletén. Itt jelentette be dr. Tamás László János azt is, hogy a közalkalmazotti státuszban lévő dolgozók 20 ezer forintot kapnak az év végén.