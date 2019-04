Uniós szavazás és pályázati lehetőség

Elsőként a megyei önkormányzat Europe Direct irodáját képviselve arról beszélt, hogy április 6-tól kezdődik hivatalosan az európai parlamenti-választások kampánya. Néhány ehhez kapcsolódó dátum: -én Eu-napot tartanak Győrben, -én első alkalommal rendezik meg Brüsszelben a úcsjelöltek vitáit, -án pedig választás. A brit kilépés némileg átírhatja a forgató önyvet, jelen állás szerint 27 tagország 705 épviselőt üld a parlamentbe. Magyarországon az eu-s átlagnál nagyobb a özösség támogatottsága, 80 százalé örüli, ennek ellenére a legutóbbi választáson a hazai jogosultak 29 százaléka adta le voksát, míg az eu-s átlag 42,5 százalé volt. Ehhez Németh Zoltán annyit fűzött hozzá, hogy a mostani szavazás eredménye húsbavágóbb lehet Magyarországnak, hiszen nem mindegy, a özösség pénze a migránsok megsegítésére vagy a felvidéki magyarok támogatására megy, ezért is lényeges a részvétel. További részletek a szavaznifogok.eu honlapon lelhető .



Ezt övetőn egy nagyszerű lehetőségről esett szó. Az unió pályázatot írt ki a szlová -magyar határon átnyúló özösségek helyi szintű együttmű ödésének erősítésére. Az első projektben beruházásokra is lehet pályázni természet, kultúra témájában, 20 és 50 ezer euró özött összegre, 15 százalékos önerő mellett. A rendelkezésre álló pénz majdnem egymillió euró. A második projektben özintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttmű ödésének javítására ad pénz az unió, tehát például rendezvényekre, tűzoltó-egyesületek kapcsolattartására, kerékpártúrákra, özös falunapokra, összesen 3.6 millió eurót. Az önrész ebben a pályázatban is 15 százalé . Az elbírálási forduló lezárásának időpontjai: , és 2020 ., érdemes tehát pályázni.