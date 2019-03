Újra TeSzedd! szemétgyűjtési akció - Mutatjuk a győri helyszíneket

Forrás: Pixabay

Mi az a TeSzedd!?

A TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár nyolcadik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban "nagytakarítanak" a TeSzedd! önkéntesei - írja a kezdeményezés honlapja , ahol minden további információt is elolvashatnak.

Eddigi győri helyszínek:

Amit figyelmetlenül, nemtörődömségből elhajítanak az utcán vagy a természetben, az addig ott is marad, amíg valaki fel nem veszi, össze nem gyűjti (vagy x év alatt le nem bomlik, ha le tud).A szemetelés - ha az emberek, és nem a gyárak vagy más nagyobb szervezetek szemszögéből nézzük - egy könnyed mozdulat, sokszor fel sem tűnik magának a szemetelőnek, vagy annak, aki mindezt 'végignézi'.Pedig mennyivel szebb lenne környezetünk, ha hajlandóak lennénk 2 méterrel többet sétálni, hogy elérjünk a következő szemetesig, vagy ha nem eltaposnánk, hanem egy arra kitalált helyen nyomnánk el a cigicsikket."Ez csak egy csikk" - gondolja 1 milliárd ember minden nap körülbelül tízszer (jó, ez akár egy meme felirata is lehetne, de van benne igazság)... Közben a dolgok elbagatellizálása helyett csak egy kicsivel kellene figyelmesebbnek, tudatosabbnak lennünk.Ha nem sajnálnánk azt az egy mozdulatot, amikor kiejtünk egy zsebkendőt vagy egy csokipapírt a kezünkből. Ha nem sajnálnánk felfogni azt a tényt, hogy minden elhasznált dolognak megvan a maga helye. Akkor talán egy picivel tisztább lenne a környezet, ami körülvesz minket.A témában született cikkek, figyelemfelhívó és edukációs kampányok csak egy kis részét képezik annak, hogy hogyan lehet az embereket ösztönözni egy környezettudatosabb, odafigyelőbb magatartásra.A szövegek, videók, rádiós vagy televíziós beszélgetések mellé bőven elfér egy seregnyi, közösséget megmozgató, civil kezdeményezés. Ezek az akciók bevonják az embereket, és így még jobban beér az üzenet: szemetelni mindig is ciki volt, ideje felhagyni vele!9011, Győr (Győrszentiván), Dunasor 1., 2019-03-23, 10:009011, Győr (Győrszentiván), Kálmán Imre úti buszforduló, 2019-03-24, 09:009011, Győr (Győrszentiván), Pihenő Hotel és Camping, 2019-03-23, 10:009029, Győr, Sárási út és Kócsa F. u. kereszteződése, 2019-03-21, 14:009028, Győr, Arató u. 5., 2019-03-23, 09:309028, Győr, Fehérlaposi dűlő, 2019-03-22, 09:309023, Győr, Szabolcska Mihály u. 26., 2019-03-22, 11:009025, Győr, Szent Vendel u. és Jávor Pál u. kereszteződése (eső esetén 03.24-én), 2019-03-23, 09:009024, Győr, Bem tér (szobor), 2019-03-19, 10:309023, Győr, Mester utca 40., 2019-03-20, 09:009021, Győr, Teleki László utca 19-21., 2019-03-18, 15:009027, Győr, Avar út 3., 2019-03-22, 09:009022, Győr, Teleki László utca 19-21., 2019-03-19, 15:00