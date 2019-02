Újabb ételdoboz a rászorulóknak Győrben

Lingura István a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerről érkezett Győrbe munkahely reményében, a napokban azonban elveszítette állását, s a vasárnapról hétfőre virradó éjszakát már hajléktalanként töltötte. A vidéki buszpályaudvarnál mintegy másfél hete meglévő ételdoboznál találkoztunk vele tegnap délelőtt, amelyben éppen szendvicsek, banánok, mandarinok voltak. Néhányat kivett, hogy csillapítsa éhségét.



Ez már a negyedik ilyen kis szekrény a megyeszékhelyen. A jótékonykodás ezen formáját a városban önkéntesként Temesi Vilmosné kezdeményezte, aki máig szívén viseli sorsukat, és igyekszik elérni, hogy a hálózat bővüljön. A Kisalföldnek elmondta, hogy az első győri ételdobozt 2015-ben szerelték fel a Széchenyi térről nyíló utcácskában, az Iskola közben. Ezt követte a vásárcsarnok közelében – a Szocialista klub falán –, majd a Kossuth Lajos utca 12. szám alatt található.



„Nagy igény van erre a fajta segítségre, emiatt fontos volna, hogy minél többen minél többször tegyenek ételt a dobozokba – mondta Temesi Vilmosné. – Én a vásárcsarnokiba viszek rendszeresen péksüteményt, zsíros kenyeret, emellett a Malom ligeti pékségtől és cukrászdától naponta kapott étel szétosztását is végzem, de más önkéntesek is segítenek. Az a tapasztalatom, hogy a doboz egy órán belül kiürül, s olyan is van, hogy már ott várnak rám, akik valamit szeretnének kivenni belőle."



A vidéki buszpályaudvaron, a Baross híd felőli üzletsor egyik épületének falára felhelyezett kis szekrényt a tulajdonos Farkas Zsigmond készíttette, aki vállalta azt is, hogy figyel rá. Zöldség, gyümölcs árusításával foglalkozik, így ilyenekkel rendszeresen feltölti a dobozt, míg más pedig pékáruról gondoskodik. „Eddig az Iskola közibe vittem élelmiszert, s azt láttam, hogy sok rászorulónak jelent segítséget. A kereslet nagyobb ezekre az ételekre, mint amekkora a kínálat – mesélte lapunknak. – Szüleimtől a jótékonykodás fontosságát örököltem, amit szeretnék folytatni."



A kezdetek óta Temesi Vilmosné a motorja annak, hogy minél több ételdoboz legyen Győrben. Fotók: H. Baranyai Edina