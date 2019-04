Új történetet ír a gokartok világában Willisits Vilmos, a győri Széchenyi egyetem öregdiákja

Az E-Bambini elektromos gokart elnyerte az Innovációs Kiállítás szakmai díját. Fotó: Májer Csaba József

Győrújbaráton, az E-Kart Ringen találkozunk, ahol immáron hat éve fogadják az elektromos gokartok szerelmeseit, a pici gyerekektől a felnőttekig saját fejlesztésű és gyártású járműveikkel. Willisits Vilmos szerencsés csillagzat alatt született. Róla valóban elmondható, hogy a munkája a hobbija is egyben, a második otthona pedig a gokartsport világa. A Húsvét hétfő délutánját is gokartszereléssel töltötte: éppen Kecskemétre készültek, E-Bambini versenyre. Azt követően nyolcéves kisfia versenyez Csehországban benzines gokartjával, így őt is fel kell készíteni. Vagyis szinte minden hétvégéjük valahol egy versenypályán telik. Közben akár éjszakákon át is szívesen dolgozik egy-egy technikai feladaton, azután pedig minden kapcsolatát beveti, hogy az elképzelések meg is valósuljanak.

A fő profilunk villamos járművek hajtásának gyártása és fejlesztése. A kis családi cégcsoportunkban elektromos lassújárműveket, csónak- és kishajómotorokat fejlesztünk és gyártunk, kishajókat építünk, és részesei vagyunk a gokart világának. Ugyanaz a háromfázisú BLDC- konstrukció kerül a csónakmotorokba, mint amilyeneket a gokartokban is alkalmazunk. Szénkefe nélküli motorokról van szó, az álló és forgórész között nincs közvetlen kapcsolat, a golyóscsapágyakon kívül nincs bennük kopó alkatrész, így nagyon jó hatásfokot érnek el, és kevés veszteség keletkezik. A Fertő-Hanság Nemzeti Park számára például szolár hajókat fejlesztettünk, napelemmel működő elektromos hajtásuk önálló rendszerű. A Wörthi-tavon is használják motorjainkat, ahol naponta 8-10 üzemóra szükséges folyamatosan, éveken keresztül"

Willisits Vilmos második otthonában, az E-Kart Ringen.

– mondja Willisits Vilmos.A családi céget édesapja alapította még a kilencvenes évek elején. Induláskor műanyagkarosszériás, klasszikus golfautókat gyártottak, úgynevezett mini T-modelleket. Azóta az általuk kínált elektromos lassújárművek palettája kibővült. Kegyeleti autó ugyanúgy van közöttük, mint víztartállyal felszerelt kertgondozó, vagy személyszállító „kisvonat" és kisteherszállító. Emellett egyre nagyobb hangsúllyal fejlesztik a gokartokat, saját gyártású gokart motorjaik immáron évtizedes múltra tekintenek vissza. A győrújbaráti E-Kart Ringen több ezer üzemórán vannak túl üzembiztosan. Közben a gokartsportban olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amiket tovább visznek a fejlesztésekben más területeken is, és azon dolgoznak, hogy később akár nagy gokartgyártók beszállítói lehessenek.A vásárnagydíjas E-Bambini az olasz tulajdonú Birel ART gyárral együttműködve valósult meg. Olyan elektromos gokartról van szó, amely már ötéves kortól biztonsággal használható. Eddig 14 jármű készült el, az alvázakat az olasz cég gyártotta, a motor pedig egy az egyben a Willisits Engineering munkája. A Gokart Talent Cup (GTC) sorozaton külön kategóriát szentelnek a szervezők a Bambininek az idei szezonban. Érdekesség, hogy a versenyek helyszínén telepített napelemes töltőállomás segítségével teljes mértékben megújuló energiával tudnak versenyezni az E-Bambini gokartok. A 48 V 20 Ah LiFePO4 (vas-foszfát) akkumulátorok és a 48 Voltos villanymotor 2 kW teljesítményre teszik képessé a rendszert. A végsebességet 50 km/órára szabályozták elektronikusan a kisgyermekek biztonságát szem előtt tartva.„A gyermekgokartok kifejlesztése mellett saját versenycsapatot is létrehoztunk. Az E-Bambini a belépő kategóriája az elektromos gokartnak. Ahogy nőnek a most ötéves versenyzők, úgy építjük meg a nagyobb gokartokat, és juthatunk el addig, hogy nagyobb városokban szervezzünk olyan utcai versenyeket, ahol nem lesz nagy zaj, nem lesz károsanyag kibocsátás" – vetíti előre a jövőt Willisits Vilmos, aki a kétezres évek elején autógépész mérnök szakon végzett a Széchenyi István Egyetemen.

A családunk Kisbér-ászári, cégünk központja is ott van, ott töltöttem a gyerekkoromat. A Jedlikbe jártam, és a Széchenyi-főiskolán folytattam a tanulmányaimat. Villamosmérnökként kezdtem, de végül átpártoltam a gépészmérnök szakra. A diákévek alatt kialakult barátságok, tanár-diák kapcsolatok a mai napig tartó szakmai és üzleti együttműködésekben folytatódnak, és azóta is több közös projektünk volt, van az egyetemmel. Mondhatni, a családi cégünk úttörő volt az elektromos járművek gyártásában, és az egyetemben kiváló partnerre leltünk. Annak idején tanáraim is nyitottak voltak az elektromos járműfejlesztés felé, így sikerült megtalálnunk a közös nevezőt. Cégünk K+F tevékenységének, fejlesztéseinek egy részét a győri egyetemmel közösen végzi"

– mondja a széchenyis öregdiák.Willisits Vilmos hallgatóként alapvetően nem a bulizással töltötte az idejét a campuson, sokkal inkább a laborokban szerette hasznosan eltölteni az időt, tanárai pedig értékelték ezt a hozzáállást. Ott volt SZEnergy Team születésénél, részt vállalt a legelső autó megépítésében, segítette az első versenyeket. A SZElectricity-t megelőző Hupercar autóba például a villanymotorokat, a hajtásrendszert családi cégük biztosította. A SZEnergy-csapat és a Járműipari Kutatóközpont azóta is évente ellátogat hozzájuk a győrújbaráti E-Kart pályára. A héten például éppen az ART-osok (Arrabona Racing Team) érkeznek picit „ellazulni" pár kör gokartozással.

Családi cégként nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél kevésbé legyünk kiszolgáltatva, mint fejlesztő és gyártó vállalat. Ezért kezdtük el a szolgáltatást is bevonni a tevékenységeink közé, amilyen a bérgokartozás is az E-Kart Ringen. Minden téren próbáljuk megtalálni a fejlesztés, szolgáltatás és gyártás egészséges hármas egyensúlyát. Jól kiegészíthetik egymást, hiszen ha éppen nincs elég fejlesztési projektünk, vagy nincs megfelelő mennyiségű megrendelésünk a gyártásra, a szolgáltatás lehet a harmadik láb, ami stabilizálhatja a működésünket"

- mondja a következő E-Bambini futamra készülő csapat mögött álló, vásárnagydíjas cég vezetője.