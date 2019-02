Új szakirány: vízépítő mérnökök a Széchenyi-egyetemen

Dr. Bene Katalin egyetemi docens férjével, Dr. Richard Paul Ray professzorral. Fotó: Májer Csaba József.

Dr. Bene Katalin, a Széchenyi István Egyetem Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszékének egyetemi docense szerencsés csillagzat alatt született. Miután vízépítő mérnökként 1987-ben végzett a BME-n, rögtön kikerült az Egyesült Államokba, és nem kellett végigélnie azt a vesszőfutást, amibe a nagymúltú, és nemzetközi tekintélynek örvendő magyar vizűgyes szakmát belekényszerítették a nyolcvanas évek végétől Magyarországon. A Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer vált ugyanis a rendszerváltás trójai falovává, a hivatásuk értékei mellett kiálló szakemberek pedig „betonlobbistákká". A színtisztán szakmai kérdés közben teljesen átpolitizálódott, és szlovák-magyar presztízsháborúvá duzzadt.Miközben itthon hosszú éveken át arról ment a vita, hogy megfelelő megoldást jelent-e a dízelszivattyúk garmadájának alkalmazása a szigetközi hullámtéri vízpótlásra a természetvédelmi területeken, Bene Katalin a BME után a Dél-karolinai Egyetemen is elvégezte az MSc képzést, majd megszerezte a PhD fokozatot. Azt követően pedig vendégoktató volt több amerikai egyetemen, mindvégig jó kapcsolatot ápolva a környezetvédőkkel, sosem érezve azt, hogy egy vízlépcső zsigeri gyűlöletet kelthet.Dr. Bene Katalin először 2008-ban jött férjével, Dr. Richard Paul Ray professzorral Magyarországra, aki a sabbatical, az alkotói szabadság évében töltött Dr. Szepesházi Róbert segítségével egy tartalmas évet Fulbright ösztöndíjasként a Széchenyi István Egyetemen. Akkor a vízügyet övező viharok már kissé enyhülni látszottak itthon. 2011-től pedig, amióta a Széchenyi-egyetem az állandó munkahelye lett a Dél-Karolinából Győrbe települt házaspárnak, a térségben dolgozó vízépítő mérnökök már erős társadalmi támogatottságot élvezhetnek. Több mint nyolcvanezren erősítették aláírásukkal azt a népi kezdeményezést, ami Szigetköz és Győr vízgazdálkodási kérdéseinek megoldását célozta. Ennek az összefogásnak is szerepe volt abban, hogy hamarosan elkészülhet Győr határában a város folyóinak vízszintjeit optimalizáló torkolati műtárgy a Mosoni-Dunán.Dr. Bene Katalin pedig immáron szakirányfelelősként azon dolgozhat, hogy a kezdeményezésére indult új, vízépítési specializáción olyan kiváló vízépítő mérnökök végezzenek, akik például a szigetközi ágrendszerekért és a győri folyók fenntartható vízgazdálkodásáért is sokat tehetnek. Az infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakon a 2018/19-es tanév első félévében kezdődött vízépítési specializáció oktatásához külső partnerként sikerült megnyerni az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereit egyaránt. Elsősorban a vízépítési műtárgyak tervezési, üzemeltetési és fenntartási, valamint a hidrológiai alkalmazások és a vízkészlet-gazdálkodás elméleti és gyakorlati hátteréről lehet bővebb ismereteket szerezni a levelező oktatási formában indult képzésen.A Széchenyi István Egyetemen így immáron a mosonmagyaróvári karon kezdődött mezőgazdasági- vízgazdálkodási mérnök képzés mellett az új győri vízépítési specializáció szakmai tárgyainak oktatásában is kulcsszerepet vállalnak a Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék oktatói. A vízépítési specializáción olyan tantárgyak szerepelnek, mint az alkalmazott hidrológia, a vízépítési szerkezetek és technológiák, a vízhasznosítási létesítmények tervezése, működtetése, a vízkészlet-gazdálkodás, a vízgazdálkodás stratégiai kérdései, vagy a vízkárelhárítási létesítmények tervezése, működtetése.Dr. Bene Katalin azt mondja, hogy férjével, a geotechnikát, ezen belül a földrengésekkel kapcsolatos tervezést oktató Prof. Dr. Richard Paul Ray-vel megtalálták számításukat a Széchenyi István Egyetemen, és nagyon jól érzik magukat Győrben. Hol máshol lelhetett volna jobb otthonra a kezdeményezésére indult új vízépítő szakirány, mint itt, a folyók városában, az infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakon.