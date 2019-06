Új raktárt avattak Győrben - több mint 9000 raklapot tudnak tárolni - fotók

"Eddig 7500 raklapot helyeztünk el. A raktárfejlesztésünk harmadik ütemeként most újabb 1600 palettányi áru tárolását oldottuk meg. Így a teljes kapacitásunk 9000 raklap fölé emelkedett" – kezdte Somogyi Zsolt ügyvezető igazgató. Az 550 millió forintos fejlesztésre komoly szükség volt, a családi alapítású győri cég várhatóan rövid időn belül az új raktárt is "kinövi". Példaként elhangzott: a borongós május után hirtelen jött kánikula miatt napi 250 raklapot kell mozgatni csak a hűst adó ventilátorokkal.Borkai Zsolt polgármester ünnepi szavaiban hangsúlyozta: "öröm látni, hogy Győrben nem csupán a multinacionális vállalatok, hanem a családi értékeken alapuló, kis- és középvállalkozások is évről évre gyarapodnak". A városvezető szerint a sikerek érdekében az utóbbi években kétszer csökkentették az iparűzési adót, folyamatosan dolgoznak az úthálózat, az infrastruktúra modernizálásáért.A Somogyi Elektronic Kft. 130 munkatársnak ad biztos jövedelmet, a cég az utóbbi években töretlenül fejlődött. A győri cég 3000, többnyire elektronikai terméket forgalmaz. A legkeresettebb árucikkeik az elosztók, a hosszabbítók, a fűtést-hűtést biztosító berendezések és a karácsonyi fényfüzérek. 2000 kiskereskedővel állnak kapcsolatban - a logisztikai rendszerüknek köszönhetően a rendelést követő napon juttatják el a kért árut -, illetve gyakorlatilag az összes hazánkban működő multinacionális áruházlánccal is kapcsolatban állnak. Magyarországon kívül Romániában és Szlovákiában saját céggel rendelkeznek, a környező többi, szomszédos országokba partnerhálózaton keresztül szállítanak árukat.