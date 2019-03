Új néven folytatja Gáti Oszkár színháza Győrben

˝A mai színházi világnap alkalmából szeretnék egy jó hírrel előállni.A Menház Színpad leállása és ellehetetlenülése után újra felcsillant a remény. Most már nem hagyatkozhatunk a szóbeszédre, ami Győr utcáit átjárja. Kijelenthetem, hogy nem győztek le minket, színházkedvelőket. Leszünk! Működni fogunk!Egyet biztosan ígérhetek még így, a részletek előtt: ismét olyan színházat hozok Győrbe, ami még nem volt.A nevünk megváltozik, és egy újat kell megszoknunk: Club70Club - mert egy egészen új kulturális élményt hozunk.70 - mert immár 70 éve annak, hogy megszülettem.A Facebook-csoportunk és közösségünk neve is megváltozik, új honlap, új logó lesz, de színekben, minőségben, odaadásban ugyanazok leszünk, akik voltunk˝ - jelentette be a Facebookon Gáti Oszkár.