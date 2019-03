Új dotto, színpad és interaktív élményelemek a Pannonhalmi Főapátságban

A Széchenyi 2020 program „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című támogatási fejezet keretében Pannonhalmi Főapátság 149 millió forintos támogatásban részesült, amiből a Pannonhalmi Apátsági Múzeum rendezvényterének és digitális, múzeumi szolgáltatásainak fejlesztése valósult meg.A fejlesztés elsődleges célkitűzése az volt, hogy a városközpontban található főapátsági helyszín értékei és színvonalas szolgáltatásai, a benne megvalósított rendezvények minél több ember számára hozzáférhetővé váljanak. A turisztikai fejlesztés eredményeként az Apátsági Múzeum egy modern, innovatív, a XXI. század követelményeinek megfelelő, interaktív eszközöket felvonultató kulturális, turisztikai és rendezvényközpont lett.A támogatási forrásból fejlesztették a rendezvényteret, amely során komplex színpadrendszert állítottak szolgálatba. A jelenkori rendezvényszervezési igényeket kiszolgálni képes hangtechnikai és fénytechnikai eszközök mellett a könnyedén mozgatható és felépíthető színpad tovább növeli a főapátsági turisztikai célpontok rugalmasságát, a szolgáltatások színvonalát. Az egyes helyszínek közötti utazásokat pedig egy úgynevezett DOTTO kisvonatot üzembe állításával segítik elő.A pályázat keretében nagyszabású informatikai fejlesztések is történtek, amelyek eredményeként élményelemek és interaktív bemutatási formák gazdagítják a Főapátság és az Apátsági Múzeum turisztikai kínálatát. A háromdimenziós bejárás lehetőségét biztosítandó 360 fokos, interaktív, körpanorámás videó készült több helyszínről. A 3D bejárás nemcsak a Múzeumban található ún. touch-infopultokról, hanem a megújult főapátsági weboldalról és a Pannonhalmi Főapátság Applikációból is elérhető. Továbbfejlesztették a jegyértékesítési rendszert is egy on-line foglalási naptár létrehozásával. Lefejlesztették továbbá a Pannonhalmi Főapátság applikációját IOS és Android rendszerre egyaránt. A nagyközönség számára az egyik leglátványosabb változás az új főapátsági weboldal, amely mind arculatában, mind szerkezetében teljeskörűen megújult. On-line, távolról is elérhetőek az interaktív szolgáltatások, például immár jegyeket is lehet vásárolni a www.pannonhalmifoapatsag.hu oldalon keresztül.A fejlesztés közvetett hatása, hogy Pannonhalma nevének hallatán nem csupán a Főapátság és annak vallásturisztikai jelentősége vált ismertebbé, hanem az Apátsági Múzeumhoz köthető térségi kulturális központ, annak állandó és időszakos kiállításai, valamint az itt megrendezésre kerülő kulturális események is. A projekt megvalósításával nem csak a vallásos, spiritualitás, keresztény tartalmak iránt érdeklődő célcsoportok számára vált vonzóbbá az Apátsági Múzeum és környezete, hanem a fiatalabb, az on-line szolgáltatások kínálta rugalmasság és interaktivitás iránt érdeklődő, fiatalabb korosztályoknak is.